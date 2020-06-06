北京作为疫情防控的首善之区，疫情防控这根弦要时刻紧绷。降为三级应急响应后，北京各项生产生活秩序会加快恢复，但严峻的考验仍然可能接踵而至，对疫情反弹的隐患风险丝毫不可小觑。每个人都要从生活工作学习的细部细节入手，强化自我保护意识，做自己健康的第一责任人，为夺取疫情防控阻击战最终胜利尽心尽力。

6月5日，北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会宣布，6月6日零时起，北京市突发公共卫生事件响应级别调整至三级。这是继4月30日北京市突发公共卫生事件响应级别从一级响应调整到二级响应之后的再次调整。（相关报道见03版）

应急响应级别的调整，是北京疫情防控形势持续稳定向好的一个重要标志。截至6月4日，北京无新增报告新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者，北京已经连续50天实现双零增长。5月以来，北京疫情防控工作经受住了五一小长假、全国两会、大中小学陆续分级分类复学复课等考验，在此情况下，再次降低应急响应级别，符合疫情防控工作的实际需要，有利于首都正常生产生活秩序进一步加快恢复。

相应地，北京三级应急响应的防控策略将逐步放宽、动态调整一系列防控措施，包括解除湖北人员进京民航、铁路购票和公路进京证限制，进京人员不再实行14天居家或集中观察等十项内容。值得一提的是，武汉前不久完成全市近990万人大规模核酸检测，武汉进京人员持核酸检测阴性证明的，不再进行二次核酸检测。此举很好解决了跨地域疫情防控工作的衔接问题，既避免重复检测，又方便武汉人员顺利进京，传递了疫情防控工作应有的温度。

社区封闭管理在三级响应下转变为常态化管理，在继续实行查证、验码、登记等措施下，出入社区可以不再进行体温监测，进一步方便了市民日常出入需求。常态化管理不是完全放开，而是对社区管理提出了更高的要求。在统筹配置社区资源、优化服务人员力量的同时，社区应根据辖区不同情况，突出科学防控、精准施策、有效应对等措施，更有针对性地深化防控工作。

在不能判定风险的时候，随时佩戴口罩可最大限度降低传染几率，响应级别降至三级后，还要不要戴口罩是人们非常关心的问题。当前和今后相当长一段时期内境外疫情还将持续，北京仍然面临巨大挑战和压力。有些重点人群、在重点场所还是必须佩戴口罩，但另外一些情形又不能过度佩戴口罩。三级响应后，戴口罩的策略应由“口罩时时戴”转变到“口罩随身带”，与其纠结何时何地该不该戴口罩，不如树立和保持自我防护、自我防范的健康意识，养成科学佩戴口罩、随身携带口罩的好习惯。

降为三级应急响应后，北京进一步开放境内团队旅游业务，允许举办一定规模的会议、会展、体育赛事和演出活动等。有序举办和开展各类会议活动，要落实主办方主体责任，强调防和放有机结合，完备应急预案，打有准备之战。

应急响应级别下调，不意味着可以全面放松防控。境外疫情“此起彼伏”，在疫情常态化防控条件下，“外防输入、内防反弹”压力有增无减。北京作为疫情防控的首善之区，容不得半点闪失，疫情防控这根弦还要时刻紧绷，科学精准有效防控还要融入日常生活工作学习之中，继续巩固稳定向好的防控态势，巩固全民抗疫来之不易的重要成果。

应急响应级别下调，不意味着可以彻底“放飞”自我。为做好应急响应调整为三级后的防控工作，北京疾控中心发布了《北京日常防疫指引》。针对市民大众、特定人群、不同场所等，编制78个防控指引，旨在为北京疫情防控提供科学专业指导，坚持和巩固在疫情防控中形成的好习惯、好做法，继续扩大战疫成果。

“行百里者半九十”，降为三级应急响应后，北京各项生产生活秩序会加快恢复，但严峻的考验仍然可能接踵而至，对疫情反弹的隐患风险丝毫不可小觑。每个人都要从生活工作学习的细部细节入手，强化自我保护意识，做自己健康的第一责任人，为夺取疫情防控阻击战最终胜利尽心尽力。

（本报评论员 金雨红）