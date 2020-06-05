国家卫健委:6月4日新增确诊病例5例 为境外输入病例

人民网北京6月5日电 据国家卫健委网站消息，6月4日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例5例，均为境外输入病例（上海4例，四川1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例8例，解除医学观察的密切接触者508人，重症病例减少1例。

境外输入现有确诊病例61例（无重症病例），现有疑似病例2例。累计确诊病例1768例，累计治愈出院病例1707例，无死亡病例。

截至6月4日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例66例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例78327例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83027例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者746349人，尚在医学观察的密切接触者4117人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者3例（境外输入1例）；当日转为确诊病例1例（境外输入1例）；当日解除医学观察31例（境外输入2例）；尚在医学观察无症状感染者297例（境外输入41例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1587例。其中，香港特别行政区1099例（出院1042例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院45例），台湾地区443例（出院428例，死亡7例）。