慎终如始做好疫情防控

前段时间，从绥芬河口岸新增境外输入确诊病例，到哈尔滨市新增本土确诊病例，黑龙江的新冠肺炎疫情防控形势备受关注。能不能织牢织密公共卫生防护网，能不能有效防止疫情反弹，对黑龙江而言既是一次大战，也是一场大考。目前，黑龙江省内已连续多日无新增确诊病例，表明经过一段时间努力，黑龙江已经基本控制住疫情传播。

在4月29日的中央政治局常委会会议上，习近平总书记强调，“黑龙江省要完善和加强防控工作措施，抓紧排查漏洞、补齐短板，特别是加强医院感染防控，全力以赴做好医疗救治。”这一重要指示要求，为黑龙江慎终如始做好疫情防控工作提供了遵循，指明了方向。只有毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，才能为人民群众生命安全和身体健康、经济社会秩序全面恢复提供有力保障。

当前，经过艰苦卓绝的努力，武汉保卫战、湖北保卫战取得决定性成果，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果。但是，境外疫情扩散蔓延势头并没有得到有效遏制，国内个别地区出现聚集性疫情，新冠肺炎疫情还有很大不确定性。个别地区疫情防控网没有织密织牢，很大程度上是因为一些环节存在“失位”，少了居安思危的忧患意识，多了得过且过的侥幸心理。事实证明，疫情防控需要百分之百的认真、较真，哪怕出现一丝懈怠，就有可能埋下巨大隐患。

针对前期疫情防控工作中暴露出来的短板与问题，黑龙江从上到下拧成一股绳，把压力转化为动力，把重任转化为责任，强措施、堵漏洞、补短板、抓整改。比如，关于哈尔滨市出现聚集性疫情反弹的问题，省委省政府约谈相关负责人，省纪委监委对18名党员干部和公职人员进行追责问责……一系列迅速反应、及时应对的举措，有力扭转了疫情防控的态势。

习近平总书记在参加十三届全国人大三次会议湖北代表团审议时强调，“要时刻绷紧疫情防控这根弦，慎终如始、再接再厉，持续抓好外防输入、内防反弹工作，决不能让来之不易的疫情防控成果前功尽弃。”这就要求我们在认识上再提高、责任上再压实、措施上再强化。当前，黑龙江省还需进一步抓实常态化防控措施，抓好重点地区疫情防控，对防控漏洞再排查、防控重点再加固、防控要求再落实。坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，引导群众增强防范意识，才能确保疫情不反弹，稳住经济基本盘，兜住民生底线。

目前，边境小城绥芬河实现了在院患者“清零”，口岸入境的输入病例全部治愈出院，城市恢复正常生产生活秩序。接下来，以背水一战的决心、慎终如始的态度，把精准化管控措施抓得更细更实，努力守住疫情防控防线，就一定能赢得最后的胜利。

（作者为本报黑龙江分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年06月05日 05 版）