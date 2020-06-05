从历史中汲取抗击疫情的智慧和力量

没有一个伟大文明的成长，不曾历经无数艰难和曲折，不曾面对各种风险和考验。突如其来的新冠肺炎疫情，就是一次异常严峻的考验。新冠肺炎疫情发生后，党中央将疫情防控作为头等大事来抓，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，领导全党全军全国各族人民打好疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。经过艰苦卓绝的努力，武汉保卫战、湖北保卫战取得决定性成果，疫情防控阻击战取得重大战略成果，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效。这充分表明，面对的困难和挑战越大，中华民族的凝聚力和战斗力就越强。

回顾历史，人类与疫病灾害的较量从未停止：14世纪在欧洲暴发的黑死病曾夺走几千万人的生命，1918年暴发的流感造成数千万人死亡，2009年甲型H1N1流感疫情导致至少1.2万人死亡，埃博拉、中东呼吸综合征、寨卡病毒等都曾给人类生命安全和身体健康造成威胁和损失。中外历史上，面对严重疫病，如果应对不善，就会导致社会混乱、民生凋敝，从而进一步加重灾情，人民更加困苦不堪，生命健康安全失去保障。新中国成立后，我们党高度重视卫生防疫事业，推出一系列行之有效的政策举措，公共卫生事业实现历史性跨越，人民健康状况取得全方位进步。国家大力推行预防接种政策，持续开展爱国卫生运动，着力建立健全全国性的卫生防疫体系和传染病预防法律法规，消灭了天花、脊髓灰质炎，许多传染病发病降到历史最低水平。进入21世纪后，又成功应对非典型肺炎、新型禽流感等新发传染病。回顾中外疫情防控历史，结合这次新冠肺炎疫情防控实际，可以得出一些重要启示，能够为我们打赢疫情防控阻击战、统筹推进疫情防控和经济社会发展提供有益借鉴。

坚持党中央集中统一领导是战胜疫情的根本保证。这次新冠肺炎疫情防控，是人民战争、总体战、阻击战。面对这场危机和大考，习近平总书记强调，疫情防控要坚持全国一盘棋，各级党委和政府必须坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度，做到令行禁止。加强对疫情防控工作的集中统一领导，为我们发挥制度优势、集中优势兵力打赢疫情防控阻击战指明了方向，提供了坚实的思想和组织保障。

统筹推进疫情防控和经济社会发展是战胜疫情的重要基础。中外历史上，大疫大灾往往导致社会失序，社会失序又使抗疫抗灾雪上加霜。在疫情防控最吃劲的关键阶段，习近平总书记强调要用全面、辩证、长远的眼光看待我国发展，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作；在疫情防控阻击战取得重大战略成果时，习近平总书记强调要不断巩固防控战果，为经济社会秩序全面恢复提供有力保障。我们要认真贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，完善常态化疫情防控体制机制，维护经济社会发展大局稳定。

紧紧依靠人民群众是疫情防控的制胜之本。从历史上看，只有广泛动员民众参与疫情防控，才能有效控制疫情。我们党历来坚持一切为了人民、一切依靠人民。这次疫情防控，我们党继承和发扬这一优良传统，紧紧依靠人民群众，大力发动人民群众，调动全社会各方面力量参与疫情防控斗争，形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控的战略格局，打响了疫情防控的人民战争。正是人民群众的广泛参与、积极奉献，使疫情防控取得重大战略成果。

恩格斯指出：“没有哪一次巨大的历史灾难，不是以历史的进步为补偿的。”历史已经并将继续证明，没有什么力量能阻挡中国人民前进的步伐，我们一定能够不断巩固疫情防控战果，进一步完善公共卫生体系、医疗服务体系，为经济社会秩序全面恢复提供有力保障，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

（作者为中国社会科学院副院长、中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心学术顾问）

《 人民日报 》（ 2020年06月05日 09 版）