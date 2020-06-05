报告称我国生猪产能或于2022年恢复正常水平

“2020年，非洲猪瘟疫情对生猪养殖业的影响将逐步趋弱，正常情况下，预计生猪产能到2020年底可基本恢复至常年水平的80%以上，2022年基本恢复到2017年正常水平。”中国农科院农业经济与发展研究所所长袁龙江6月3日在解读《中国农业产业发展报告2020》（以下简称《报告》）时给出这一数据。

《报告》提到，受到非洲猪瘟影响，2019年全国生猪产能大幅下滑，猪肉产量4255万吨，同比下降21.3%，猪肉进口量增加至210.8万吨，同比增长75%。

袁龙江告诉记者，我国生猪产能恢复受到非洲猪瘟疫情、新冠肺炎疫情、进口关税调整、中美贸易谈判等多重因素的影响，存在较大的不确定性。

根据《报告》，新冠肺炎疫情突发导致屠宰场关闭，饲料、仔猪、生猪和猪肉运输困难，生猪生产周期受到影响。中国农业产业模型的模拟结果表明，新冠肺炎疫情可能导致2020-2022年猪肉产量比无疫情的情景下降2个百分点，猪肉供需缺口扩大。

不过袁龙江表示，2020年猪肉进口关税暂时下调政策将有利于增加猪肉进口，预计增长40%，一定程度上可以缓解国内猪肉供需矛盾。综合考虑新冠肺炎疫情和猪肉进口关税下降影响，2020年，猪肉进口量将可能接近400万吨。

《报告》建议，坚持“两疫”防控和生猪稳产保供两手抓，加强技术指导提高能繁母猪的繁殖效率，加快生猪产能恢复进程。

（中青报·中青网记者 邱晨辉）