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为维护人民健康提供有力保障

刘少华

2020年06月04日08:36 来源：人民网－人民日报海外版

6月2日下午，习近平总书记主持召开专家学者座谈会。在认真听取有关专家学者发言后，习近平总书记发表了十分重要的讲话。

这次讲话，对新冠肺炎疫情防控工作进行深刻总结。总书记既强调了党中央统筹全局、果断决策，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，还突出了全党全军全国各族人民上下同心、全力以赴，并用三个“最”评价防控举措——“最严格、最全面、最彻底”。全国疫情防控阻击战取得重大战略成果。总书记说，这些成就的取得，彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著政治优势，体现了改革开放以来我国日益增强的综合国力，展现了全党全军全国各族人民同舟共济、众志成城的强大力量。

这次讲话，体现了党中央对人民健康的高度重视。总书记用一个形象的比喻阐明了人民安全的重要性——“人民安全是国家安全的基石”；用了两个词来形容发展卫生健康事业的意义——“基础性地位”“重要支撑作用”。这些表述，源于中国共产党的初心使命。中国共产党真正以人民为中心，除了人民利益，没有自己的特殊利益。总书记在讲话中提到，我们“不遗漏一个感染者，不放弃每一位病患，从出生不久的婴儿到100多岁的老人都不放弃”。可以说，这是最动人的中国故事。

这次讲话，对构建起强大的公共卫生体系进行全面指导。总书记讲话中，既总结了中共十八大以来，我们在卫生健康工作上取得的成就，也明确了未来发展卫生健康事业的方向。他提出诸多措施，比如加大疾病预防控制体系等方面的改革力度；把增强早期监测预警能力作为健全公共卫生体系当务之急；统筹应急状态下医疗卫生机构动员响应、区域联动、人员调集，建立健全分级、分层、分流的重大疫情救治机制……这些都不只是瞄准当下，而是针对长远的机制建设。

这次讲话，凸显了底线思维、忧患意识的重要性。总书记要求，要强化底线思维，增强忧患意识，时刻防范卫生健康领域重大风险。只有构建起强大的公共卫生体系，健全预警响应机制，全面提升防控和救治能力，织密防护网、筑牢筑实隔离墙，才能切实为维护人民健康提供有力保障。在全国疫情防控阻击战取得重大战略成果之际，总书记所思考的，远远不只是回顾这次疫情，而是如何从根本上增强中国应对公共卫生事件的能力，防患于未然。

总书记发表这次讲话时，我们正身处重要历史节点。今年，我们将决胜全面小康、决战脱贫攻坚、收官“十三五”规划，我们将实现“第一个百年”奋斗目标，国家将编制“十四五”规划。总书记这次讲话，在总结过去的同时，更着眼于未来。

这个未来，一定更符合人民对美好生活的向往。而安全和健康，正是美好生活最重要的组成部分。

（作者为本报评论员）

(责编：李轶群、许晓华)


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