语言服务助力全球抗疫

新冠肺炎疫情防控期间，语言服务行业在中国积极参与全球抗疫过程中贡献着力量，发挥了专业领域的服务作用，在保证医疗卫生领域沟通交流的同时，为传播抗击疫情的中国经验提供了有力支持。

语言服务是以跨语言能力为核心，以信息转化、知识转移、文化传播等为目标，提供专业化服务的现代服务业。疫情防控期间，国际社会对中国医疗方面的合作需求不断增多，从物资的捐助出口，到派出医疗专家组交流防控经验，再到医疗领域的持续深入合作，都离不开语言服务产业的有效配合。比如，疫情初期，北京语言大学语言资源高精尖创新中心紧急研发了几十个语种的《疫情防控外语通》，为在华来华留学生和外籍人士提供疫情防控和治疗方面的语言服务；浙江大学医学院附属第一医院抗疫一线医务人员编写的《新冠肺炎防治手册》，经多家语言服务合作伙伴的努力，迅速完成了16个语种版本的翻译和发布工作，在意大利等国家的抗疫斗争中发挥了重要作用。

全球抗疫中，多国人士和媒体认为，中国在抗击疫情过程中的经验为世界提供了有益借鉴，国际社会期待中国分享宝贵经验。在这一背景下，张文宏教授主编的《2019冠状病毒病——从基础到临床》多语种海外翻译出版的消息一经发出，就立刻引起了广泛关注。出版社收到的606封自荐和试译稿件中，包含了英语、法语、意大利语、波斯语、西班牙语、罗马尼亚语等众多语种。医学领域的应急语言服务团队实战能力不断增强，充分反映了“一带一路”建设背景下，我国在复合型外语人才培养和非通用语人才布局方面取得的积极成果，体现了国家语言服务管理规划和管理水平的稳步提升。

在疫情防控这场全球大考中，目前各国都比较重视生物医药领域的原创药物投入、企业专利布局、医疗物资生产等，但相关的语言服务有待升级。就我国而言，目前疫情相关的医学语料库、术语库尚不完备，普通译员缺乏专业领域的知识储备，医疗产品进出口和科技领域的语言服务质量存在不小的质量标准差异。中国向24个国家派出的26支医疗专家组在与当地医院和专家分享疫情防控经验、开展技术交流时，一定程度存在语言服务保障不足的问题，现场只能依靠医护人员简单英语沟通，或依赖翻译机及其他临时外部助力。这些语言服务的短板亟待补足。

当前，不论是加强全球公共卫生治理，还是共建“一带一路”，构建人类命运共同体，都离不开语言服务的升级。对语言服务行业而言，应充分利用语言智能新科技，使科学技术和传统翻译行业深厚的人才积累优势互补，同时打通语言服务行业的上下游，提供翻译以外的研究咨询、商贸评估等国情文化、政策法规乃至专业技术领域的相关服务，实现产业升级。高校应大力推动人才培养的专业化和高端化，进一步丰富国家专业语言和应急语言人才库的储备，通过创造语言产品和服务，提升外语人才与科技创新要求相匹配的语言能力、增强他们的跨文化交际能力。

习近平总书记强调，“人类文明史也是一部同疾病和灾难的斗争史。病毒没有国界，疫病不分种族。”对各国人民来说，健康问题是共同的关注。通过优质的医疗产品和“通事通心”的语言服务，可以更好凝聚发展共识，加强人文价值认同，共同构建人类卫生健康共同体。

（作者单位：对外经济贸易大学北京对外开放研究院）

《 人民日报 》（ 2020年06月04日 05 版）