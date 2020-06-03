原标题：再次强调"人民至上" 习近平提出维护人民健康新要求

编者按：6月2日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持召开专家学者座谈会并发表重要讲话。他强调，人民安全是国家安全的基石。要强化底线思维，增强忧患意识，时刻防范卫生健康领域重大风险。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，全党全军全国各族人民上下同心、全力以赴，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果。如何汲取经验，更好地保护人民健康、保障公共卫生安全？人民网·中国共产党新闻网带您一览总书记对构建强大公共卫生体系，维护人民健康的最新要求。

★ 多次疫情防控主题会议后的特殊座谈会 ★

新冠肺炎疫情发生后，习近平总书记主持召开14次中央政治局常委会会议、4次中央政治局会议、1次中央全面依法治国委员会会议、1次中央网络安全和信息化委员会会议、2次中央全面深化改革委员会会议、1次中央外事工作委员会会议、1次党外人士座谈会，对中央指导组先后作出上百次重要指示，为有效指导疫情防控提供了根本遵循。

在6月2日召开的座谈会上，中国工程院院士、广州医科大学呼吸内科教授钟南山，首都医科大学附属北京朝阳医院副院长、主任医师童朝晖，中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼等先后发言，就完善我国重大疫情防控体制机制等提出意见和建议。

这是自疫情发生以来，习近平总书记首次专门与多位医疗卫生、公共管理领域专家学者共坐一堂，总结经验、问计问策。

习近平代表党中央向大家表示衷心的感谢。他同每一位发言的专家学者交流，就一些问题深入了解情况，要求有关方面认真研究、科学改进、妥善解决。

★ 人民至上、生命至上 ★

面对突如其来的新冠肺炎疫情，党中央统筹全局、果断决策，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位。

5月22日，习近平在参加十三届全国人大三次会议内蒙古代表团审议时指出，人民至上、生命至上，保护人民生命安全和身体健康可以不惜一切代价。

昨日的座谈会上，总书记再次提到“人民至上”。他强调，人民安全是国家安全的基石。他指出，这次新冠肺炎患者救治工作，我们坚持人民至上、生命至上，前所未有调集全国资源开展大规模救治，不遗漏一个感染者，不放弃每一位病患，从出生不久的婴儿到100多岁的老人都不放弃，确保患者不因费用问题影响就医。

“在这一次疫病流行的时候，我们毅然地，为了防控疫情，对经济社会发展按下了暂停键，不惜付出很高的代价，把人民的生命和健康放在第一位。人的生命只有一次，必须把它保住，我们办事情一切都从这个原则出发。”

★ 五个方面阐述如何“织网”“筑墙” ★

“只有构建起强大的公共卫生体系，健全预警响应机制，全面提升防控和救治能力，织密防护网、筑牢筑实隔离墙，才能切实为维护人民健康提供有力保障。”在昨日召开的座谈会上，习近平从五个方面对织牢织密公共卫生防护网进行阐述。

一、完善疾病预防控制体系

习近平指出，疾病预防控制体系是保护人民健康、保障公共卫生安全、维护经济社会稳定的重要保障。对此，总书记提出八个“要”：

——要立足更精准更有效地防，在理顺体制机制、明确功能定位、提升专业能力等方面加大改革力度

——要建立稳定的公共卫生事业投入机制

——要优化完善疾病预防控制机构职能设置，建立上下联动的分工协作机制

——要加强国家级疾病预防控制机构能力建设

——要健全疾控机构和城乡社区联动工作机制

——要创新医防协同机制，建立人员通、信息通、资源通和监督监管相互制约的机制

——要加强疾控人才队伍建设，建立适应现代化疾控体系的人才培养使用机制

——要建设一批高水平公共卫生学院，着力培养能解决病原学鉴定、疫情形势研判和传播规律研究、现场流行病学调查、实验室检测等实际问题的人才。

二、增强早期监测预警能力

习近平强调，要把增强早期监测预警能力作为健全公共卫生体系当务之急。

——要加强实验室检测网络建设

——要建立公共卫生机构和医疗机构协同监测机制

——要健全突发公共卫生事件应对预案体系

——要强化基层卫生人员知识储备和培训演练

——要深入开展卫生应急知识宣教

——各级党委和政府要建立定期研究部署重大疫情防控等卫生健康工作机制

三、建立健全重大疫情救治机制

习近平指出，要统筹应急状态下医疗卫生机构动员响应、区域联动、人员调集，建立健全分级、分层、分流的重大疫情救治机制。他提出两大“能力”和一个“网络”等方面的要求：

——全面加强公立医院传染病救治能力建设，完善综合医院传染病防治设施建设标准，提升应急医疗救治储备能力

——以城市社区和农村基层、边境口岸城市、县级医院和中医院为重点，完善城乡三级医疗服务网络

——加强国家医学中心、区域医疗中心等基地建设，提升重大传染病救治能力

四、丰富爱国卫生工作内涵

习近平强调，爱国卫生运动是我们党把群众路线运用于卫生防病工作的成功实践。要推动将健康融入所有政策，把全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节。

五、完善公共卫生应急法律法规

习近平强调，要有针对性地推进传染病防治法、突发公共卫生事件应对法等法律修改和制定工作，健全权责明确、程序规范、执行有力的疫情防控执法机制，进一步从法律上完善重大新发突发传染病防控措施，明确中央和地方、政府和部门、行政机关和专业机构的职责。

★ 习近平还强调了这些重点 ★

中医药传承精华、守正创新

在座谈会上，习近平指出，中西医结合、中西药并用，是这次疫情防控的一大特点，也是中医药传承精华、守正创新的生动实践。要加强古典医籍精华的梳理和挖掘，建设一批科研支撑平台。要加强中医药服务体系建设，提高中医院应急和救治能力。要强化中医药特色人才建设，打造一支高水平的国家中医疫病防治队伍。要推动中西医药相互补充、协调发展。

加大卫生健康领域科技投入

在座谈会上，习近平强调，科学技术是人类同疾病斗争的锐利武器，人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。要加大卫生健康领域科技投入，集中力量开展核心技术攻关，发挥新型举国体制的优势。

积极履行国际义务 体现大国担当

习近平强调，这次疫情发生以来，我们秉持人类命运共同体理念，积极履行国际义务，密切同世界卫生组织和相关国家的友好合作，主动同国际社会分享疫情和病毒信息、抗疫经验做法，向100多个国家和国际组织提供力所能及的物质和技术援助，体现了负责任大国的担当。我们要继续履行国际义务，发挥全球抗疫物资最大供应国作用，共同构建人类卫生健康共同体。

(责编：许晓华、李轶群)