教育部指导开展“爱眼日”科普宣讲活动

近日，教育部指导全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团积极行动，利用自身优势，策划组织开展形式多样的“爱眼日”科普宣讲活动，多角度、多渠道深入推进近视防控宣传教育工作。

2020年6月6日是第25个全国“爱眼日”。为贯彻落实习近平总书记今年4月在陕西省考察时对儿童青少年近视防控工作的重要指示精神，2020年5月21日，教育部印发《关于做好教育系统2020年全国“爱眼日”宣传教育工作的通知》，部署要求全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团发挥优势，充分利用全国“爱眼日”契机，创新形式载体，大力开展线上线下近视防控宣传教育工作。

创新形式，开展线上线下互动，增强近视防控宣传力度。结合今年新冠肺炎疫情防控实际，教育部指导全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团把近视防控宣讲的主阵地转移到了“线上”，面向儿童青少年开展“线上线下”互动。6月1日至6月6日期间，宣讲团将在人民网推出《后疫情阶段，“小眼镜”如何防与控？》等“爱眼日”近视防控系列直播。直播活动每日1期，围绕近视防控热点、焦点问题，邀请十多位宣讲团专家为广大家长、师生答疑解惑、分享近视预防知识。直播活动同时在人民健康APP、抖音、今日头条、腾讯看点等多个平台发布，进一步扩大覆盖面，提高活动影响力。

因地制宜，广泛开展科普活动，营造爱眼护眼浓厚氛围。充分利用全国“爱眼日”契机，北京、上海、浙江、广西等地的宣讲团专家纷纷立足实际，发挥自身优势，广泛开展主题鲜明、内容丰富、形式多样、互动感强的爱眼护眼宣传科普活动，开展专题讲座，普及眼健康知识，增强宣传活动效果。

立足长远，强化科普阵地建设，助推防控工作取得实效。除组织系列动态科普活动之外，宣讲团还注重科普阵地建设，“爱眼日”期间在人民网重磅推出“近视防控”科普专栏。该专栏今后每周将编发1至5期，由宣讲团成员撰稿，以科普文章、小视频、图解、组图等群众喜闻乐见的形式传播近视防控知识，在全社会营造保护儿童青少年视力的良好氛围，扎实助推儿童青少年近视防控工作取得实效。