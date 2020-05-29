国务院联防联控机制联络组：调研督导湖北省常态化疫情防控和复工复产工作

新华社武汉5月28日电 （记者喻珮）为贯彻落实习近平总书记重要指示和中央政治局常委会会议精神，加强对湖北省、武汉市常态化疫情防控督促指导，国务院联防联控机制联络组近日多次召开会议研究相关工作，并于5月23日至27日赴武汉、荆门、襄阳等地调研督导。

在武汉楚河汉街，联络组同志以普通顾客身份，深入超市、商场、酒店等场所，亲身体验扫码出入、体温检测，了解戴口罩、社交距离、环境消杀、通风等防控措施落实情况；在荆门、襄阳，联络组深入基层社区、乡镇卫生院、市县医院、疾控中心、福利院、学校、企业等，实地察看社区防控措施落实、医院发热门诊设置及诊疗秩序恢复、核酸检测能力及疾控队伍建设和复工复产复学等情况。

联络组指出，湖北省认真落实常态化疫情防控措施，紧紧围绕关键环节实施精准防控，有效降低了疫情传播风险。

联络组强调，当前境外疫情防控形势严峻复杂，湖北省外防输入、内防反弹的任务仍然艰巨繁重。要认真贯彻落实习近平总书记在参加十三届全国人大三次会议湖北代表团审议时的重要讲话精神，深刻领会总书记“针尖大的窟窿能漏过斗大的风”重要指示的精神实质，时刻绷紧疫情防控这根弦。要全力做好常态化疫情防控工作，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，加强社区精准防控，扩大检测范围，不断巩固疫情防控成果；要继续做好治愈患者康复和心理疏导工作，切实保障人民健康；要抓紧对接中央支持湖北一揽子政策措施，围绕就业、市场、产业链精准施策，帮助解决企业特别是中小微企业面临的实际困难，加快推进复工复产、复商复市，千方百计把疫情造成的损失降到最低；要切实做好“六保”工作，帮助群众解决社保、医保、就学等方面的实际困难，落实好特殊困难群众兜底保障工作；要创新开展爱国卫生运动，坚持预防为主，推进城乡环境整治，完善公共卫生设施，大力开展健康知识普及，倡导文明健康、绿色环保的生活方式。要把出门佩戴口罩、垃圾分类投放、保持社交距离、推广分餐公筷、看病网上预约等疫时好习惯推广开来、坚持下去。

《 人民日报 》（ 2020年05月29日 10 版）