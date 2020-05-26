王红红委员：大力推进“健康淮安”建设 积极打造苏北区域医疗高地

人民网北京5月26日电 全国政协委员、淮安市副市长王红红近日接受人民网记者采访时表示，淮安市为贯彻落实江苏省“淮安要积极打造苏北区域医疗高地”要求，编制实施《打造苏北区域医疗高地“6655”工程》，全面推进卫生健康事业高质量发展。

高度重视卫生健康工作 推进实施“6655工程”

近年来，淮安市委、市政府为着力构建民生新格局，建立现代医院管理制度，推动构建紧密型医联体，编制实施《打造苏北区域医疗高地“6655”工程》，全面推进卫生健康事业高质量发展。王红红介绍，相关方案明确“卫生体系健全、健康保障有力、防治康养结合、中西医药并重、专科能力突出、服务持续改进”6大目标，提出 “稳增长、补短板、调结构、转方式、谋发展、惠民生”等6条实施路径，推进胸痛、卒中、创伤、高危孕产妇及危重新生儿5项急症救治中心建设，加强肿瘤、“三高”、骨质疏松及骨关节病、老年人和儿童呼吸系统疾病、妇女“两癌”及妇科病5类慢病综合防控。目标到2020年底，医疗卫生体系更加健全完善，人人享有高质量的卫生健康服务。

王红红表示，淮安市以“打造苏北区域医疗高地”为目标，形成一系列医疗保障措施。第一，综合医改成效明显。市、县公立医院管理委员会实现规范化、制度化、常态化运作。第二，医疗服务显著改善。例如，二级以上公立医院运用互联网技术，实行分时段预约就诊，推广预住院模式，预留虚拟床位号。第三，公共卫生全面加强。全面建成预防接种综合服务管理信息系统，155个儿童预防接种门诊均实现标准化。第四，重点人群有力保障。医疗卫生机构建成母婴室143个、覆盖率90%以上。计生奖扶政策惠及13.62万人。健康幸福家庭创建不断深化。第五，科教人才成果丰硕。引进培养博士30人、硕士123人，7人入选省双创博士，4人入选省六大人才高峰。

明确医疗服务对象 着力提升“健康淮安”新格局

公立医院综合改革是深化医改的重中之重。王红红介绍，淮安市大力推进“健康淮安”建设，积极打造苏北区域医疗高地，围绕优化医疗资源配置、推进公立医院改革、提高基层公共医疗服务水平、加大医疗人才培养引进力度等，采取了一系列有力有序有效的举措，取得了阶段性成效。

另外，围绕“打造苏北区域医疗高地”目标，实施了异地新建淮安市妇幼保健院等一批重点卫生健康项目，全部为“交钥匙”工程。针对妇女儿童健康，积极开展妇女两癌筛查、预防出生缺陷和儿童近视防控等工作，加强医疗制度管理，健全医疗制度，提升服务水平，切实为妇女儿童健康保驾护航。

一系列的医疗服务惠民工作，让老百姓有了更多获得感和幸福感，从而不断增强“医在淮安”品牌影响力及辐射力。

构建合理化诊疗机制 当好老百姓的“守门人”

王红红谈到，新冠肺炎疫情防控工作进行至今，市委、市政府不仅建立了高效的应急指挥系统，还积极加强疫情研判，及早落实封闭管控措施，集中开展医疗救治服务，从而全面实现整体管控。为彻底打赢这场新时代人民战争奠定了坚实基础。

此外，针对基层医疗卫生服务方面，淮安市委、市政府主要通过构建“一体两翼”的分级诊疗制度来促进优质医疗资源纵向流动。其中“一体”指健全基层医疗卫生服务体系，“两翼”指医联体建设和家庭医生签约服务。下一步，将更大力度地推进分级诊疗，提升家庭医生签约服务质效，让老百姓看病更便捷、更贴心。（郝萍）