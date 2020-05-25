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人民论坛：“扶一把老百姓”

王  品

2020年05月25日08:42 来源：人民网－人民日报

“我们这代人有一份情结，扶一把老百姓特别是农民。社会主义道路上一个也不能少，全面小康大家一起走！”在看望参加全国政协十三届三次会议的经济界委员时，习近平总书记回顾自己在陕北黄土地上的贫苦日子和青葱岁月，“扶一把老百姓”的真挚情怀，让人感动，更发人思考。

过去一年多来，“中国号”巨轮风雨无阻的航程中，万家忧乐、百姓冷暖，始终是党和政府念兹在兹的中心议题。2019年，农村贫困人口减少1109万，居民人均可支配收入超过3万元，“扶一把老百姓”，书写于充满温度的民生故事；疫情防控中，上至108岁的老人，下至出生仅30个小时的婴儿，我们不放弃任何一名患者，“扶一把老百姓”，彰显于震撼世界的生命奇迹。亿万人民满满的获得感、稳稳的幸福感、牢牢的安全感，体现了我们党“全心全意为人民服务”的根本宗旨，承载着我们党“以人民为中心”的发展思想。

“扶一把老百姓”，就是把老百姓时刻放在心中，以百姓之心为心。“政如农功，日夜思之”。植根于农业社会，中国传统政治思想中，对于治理最强调“用心”“上心”。耕种土地，需要精心管护、日夜操劳，才能有秋收万斛、仓廪充实。为政者也要如此，朝暮心系于民、事事行之为民，才能做到“为官一任，造福一方”。对于共产党人，什么叫“老百姓是天，老百姓是地”，什么叫“把人民放在心中最高位置”？就是要始终保持“时时放心不下”的自觉，始终怀有“扶一把老百姓”的情怀，用实际行动让人民信赖、让人民满意。

从“能吃饱肚子”，到能吃“净颗子”，再到“想吃细粮就吃细粮，还能经常吃肉”，最后是“干活挑着金扁担”……习近平总书记对委员们谈起老乡们的几个目标，生动说明了这样的观点：保障和改善民生没有终点，只有连续不断的新起点。今天，温饱问题早已解决，全面小康胜利在望，从“吃饱”到“吃好”再到“吃得放心”“吃出健康”，人民群众对美好生活的向往不断攀升，也迫切需要我们在民生改善上再上层楼、更进一步。今天，“扶一把老百姓”，不仅是要帮老百姓解决具体困难，更是要让老百姓的日子越过越和美、越过越幸福。

“扶一把老百姓”，是实实在在的良心活，需用真心更需见真章。决战决胜脱贫攻坚，剩下的都是难啃的硬骨头，再叠加疫情影响，更是难上加难。集中精力抓好“六稳”“六保”，以保促稳、稳中求进，是发展的需要，更是民生的需要。城镇新增就业900万人以上、新增减税降费约5000亿元、将参保不足1年的农民工等失业人员都纳入常住地保障、新建高标准农田8000万亩……今年的政府工作报告中，一系列心系民生的目标与举措，见证着大党大国的民生牵挂，也激励着各级党委和政府把民生当成工作的重中之重，真正把“扶一把老百姓”变成实际行动。

“与天下同利者，天下持之。擅天下之利者，天下谋之。”不管是赢得疫情防控的最终胜利，还是如期全面建成小康社会，根本的动力都在人民。“扶一把老百姓”，也是聚一份民心、汇一份民力。亿万人民心往一处想、劲往一处使，我们就一定能够战胜一切艰难险阻，书写无愧于时代、无愧于历史的答卷。

《 人民日报 》（ 2020年05月25日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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