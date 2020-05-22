联仁健康戴忠：健康医疗大数据发展需建立统一标准和规范

人民网北京5月22日电 21日，联仁健康医疗大数据科技股份有限公司（以下简称“联仁健康”）董事长戴忠做客由人民网·人民健康主办的2020全国两会特别节目“健康中国人”访谈，以“大数据+互联网+5G 推动‘健康中国’发展”为主题进行探讨与分享。

联仁董事长戴忠做客“健康中国人”访谈

“突如其来的新冠肺炎疫情，给民众的生活就医等带来了诸多不便。对此，多家医院纷纷推出病情咨询、预检分诊等互联网医疗服务，成为疫情期间线下医疗机构的服务补充。”戴忠表示，疫情期间联仁健康在湖北、河南、山东等多个地区利用“5G网络+远程医疗”，帮助医疗机构搭建互联网远程医疗系统。

2月3日和6日，国家卫生健康委接连下发《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》和《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》，要求在抗击疫情中充分利用“互联网+医疗”的优势作用，为人民群众提供优质便捷的诊疗咨询服务。

戴忠介绍，在湖北，联仁健康联合湖北移动、武汉同济医院共同上线了“视频问诊”线上就诊平台；在河南，助力郑州大学第一附属医院牵头完成了全省新冠肺炎收治定点医院隔离病区的远程会诊系统；在山东，联合济南移动，依托北方大数据中心远程医疗中心，将济南市内10家机构连成一体，实现远程指挥调度，并与湖北黄冈的大别山区域医疗中心实现实时对接。

对于联仁健康的业务发展，戴忠指出，联仁健康采用“技术+资本+资质+运营”四位一体的总体模式，包括“大数据经营业务板块”“互联网健康医疗业务板块”和“健康医疗产业园板块”三大业务板块。提供公共卫生、互联网医院、远程医疗、医养结合、健康管理、保险创新、医药研发、医学教育等多种医疗大数据和互联网业务。

“目前联仁健康正稳步推进国家健康医疗大数据北方中心的建设，以基础设施为支撑，通过平台资源与5G技术的结合，逐步形成以互联网医院、云影像、云病历等为代表的数据密集型互联网医疗业务体系。同时对接高校与医疗机构等开展科研成果转化，推动科技创新。”戴忠说。

据介绍，依托股东方中国移动在5G网络建设、大数据运营、服务运营等方面的优势，联仁健康将结合国家新型基础设施建设发展目标，着重在医疗大数据、个人健康管理、远程医疗等数字化医疗服务领域发力，支撑我国分级诊疗体系、远程医疗体系、医联体体系的快速发展，助力健康中国建设。

最后，戴忠指出，要在健康医疗大数据领域实现长足发展，不得不正视行业面临的阻碍。“行业内的痛点与壁垒很明显，在行业发展的过程中存在着数据共享壁垒、数据应用壁垒和人才培养壁垒”。对此，戴忠认为，我国医疗数据普遍不能互通互认，数据得不到有效的共享和利用，因此建立国家级统一的数据标准和规范是当务之急。同时，行业也需通力合作，推动数据的应用深度，使其贯穿于个人全生命周期。社会也需培养更多的专业人才，使人尽其用，才能使这一行业有更多的发展潜力和持续的发展源动力。