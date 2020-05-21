国务院联防联控机制联络组检查指导武汉初三年级复学复课防控工作

新华社武汉5月20日电 5月20日，武汉市初三年级学生全面开学复课第一天，国务院联防联控机制联络组副组长、国家卫生健康委副主任于学军到湖北省武汉市粮道街中学、武昌文华中学检查指导学校疫情防控及开学复课工作。

联络组实地察看了学生入学测温流程、应急处置设施配置、教学秩序恢复、用餐场所防控和防疫物资储备等情况，并与部分教职员工、校医等进行了交流。两所学校开学复课工作准备充分，落实“135”常态化防控措施比较到位，师生员工全部进行核酸检测，早上入校、中午、下午离校三次测量体温，有防护指南、防控制度、防护物资、医护力量和隔离设施，分流引导标识清晰，教学生活管理有序。

联络组强调，要贯彻落实中央政治局常委会会议精神，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，进一步落实“属地、部门、单位、个人和家庭”四方责任，强化校长是第一责任人，持续做好学校常态化疫情防控工作。各学校要继续做好校园科学消杀和通风工作，持续开展新冠肺炎等传染病防治知识健康宣传和教育，引导学生戴口罩、勤洗手、不聚集、保间距、常锻炼，保持良好心态，既做好疫情防控又抓好学习，实现身体健康和学业有成双赢目标。