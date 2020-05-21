瑞幸收到纳斯达克退市通知 计划要求举行听证会

瑞幸咖啡19日宣布，公司已于5月15日收到纳斯达克交易所有关方面关于公司股票退市的书面通知。瑞幸咖啡计划要求就此举行听证会。

遵纪守法、诚信守诺，这是放之四海而皆准的公共商业道德及行为准绳。任何违法违规行为，在任何市场，在任何国家都要受到应有的惩罚。纳斯达克根据自身上市规则对发生财务造假的上市公司采取此类措施，是其实施自律监管的常规做法。

企业跨境上市有利于丰富当地资本市场投资选择和提升投资收益，实践证明是共赢的选择。瑞幸咖啡事件的确给中概股带来了一定负面影响，但在近期国际股市波动加剧的情况下，中概股整体表现基本平稳。金山云5月8日成功在纳斯达克上市，也显示国际投资者对中概股信心不减；同时，境内外投资者和市场监管部门也更加关注上市公司的信息披露质量与合规水平。中概股企业要更加认真地遵守法律法规，敬畏市场和投资者，珍惜和维护良好形象。

诚信是上市公司和资本市场可持续发展的基石。在A股市场，随着今年3月1日新证券法的实施，证券监管部门对上市公司财务造假的惩戒力度显著加大，一个由行政处罚、刑事追责、民事赔偿及诚信记录等组成的多层次追责体系正在形成；同时，与境外证券监管部门的审计跨境合作也将日益加强。可以预见，各个方面将发挥合力，显著提升违法违规成本，共同维护市场秩序，改善市场生态，保护投资者合法权益。（记者刘开雄）