一场疫情，让2020年的开局波澜丛生；全国同行，让中华民族的伟力迅速汇聚。

人民健康是社会文明进步和经济社会发展的基础，也是民族昌盛和国家富强的重要标志。疫情之下，我国从治病中心向人民健康中心的转变进入关键阶段，在一些卫生与健康新兴产业展现出更为广阔的发展前景，数字化技术的支撑作用愈发凸显。为积极探索有效路径，推进具潜力医疗健康企业发展，探索挖掘中国大健康发展新动能、新举措，更好满足人民美好生活需要，人民网近日启动2020年首届中国健康新势力企业征集活动。

中国健康新势力企业

指位于药物研发、互联网医疗、医疗服务、医学影像、体外诊断、医疗人工智能、医疗大数据等医药健康产业中的重点细分行业，特别是疫情后热点卫生与健康领域，拥有自主创新的核心技术、发展速度快、在资本市场有优越表现，且成立时间在3至10年的创业企业。

活动概要

1、 活动名称：2020年首届中国健康新势力企业征集活动

2、 活动时间：2020年5月至6月（2个月）

5月至6月中旬，征集、选评

6月下旬，发布

3、 组织架构：

主办单位：人民网·人民健康

支持单位：火石研究院

4、 活动主题：赋能产业创新·助力健康中国

5、 评选亮点：权威专家+AI评选；科技创新模式创新并重

6、 参评企业：

（1） 报名机制：企业自荐，符合参选标准的企业欢迎踊跃报名

（2） 机构推荐制：医疗健康领域权威专家推荐、投资机构推荐制、知名投资人推荐制

（3） 数据英雄汇：大数据提名并根据数据论据推荐，及评选

活动流程

报名流程：企业注册-选择参选榜单-提交报名材料-审核通过-报名成功