国家卫健委：5月19日新增确诊病例5例 其中吉林本土病例4例

人民网北京20日电（董童）国家卫生健康委于20日在官网发布的《截至5月19日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，5月19日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例5例，其中境外输入病例1例（在内蒙古），本土病例4例（均在吉林）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，其中境外输入病例2例（均在上海），本土病例1例（在上海）。当日新增治愈出院病例3例，解除医学观察的密切接触者328人，重症病例减少1例。境外输入现有确诊病例46例（含重症病例2例），现有疑似病例6例。累计确诊病例1708例，累计治愈出院病例1662例，无死亡病例。

情况显示，截至5月19日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例87例（其中重症病例9例），累计治愈出院病例78244例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例82965例，现有疑似病例7例。累计追踪到密切接触者740614人，尚在医学观察的密切接触者4893人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者16例（境外输入1例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察37例（境外输入4例）；尚在医学观察无症状感染者368例（境外输入26例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1540例。其中，香港特别行政区1055例（出院1025例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院45例），台湾地区440例（出院401例，死亡7例）。