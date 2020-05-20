北京：坚持疫情防控和返校复课一起抓

昨日，本市学校安全工作联席会议第二次会议举行，明确要坚持疫情防控和返校复课一起抓，确保中小学幼儿园返校复课安全平稳顺利。市学校安全工作联席会议召集人、副市长张家明出席会议。

《中小学校幼儿园安全管理规定（试行）》颁布后，学校安全工作机制不断完善，职责更加明晰，人员逐步到位，经费保障不断增强，安全管理规范化程度不断提高，学校安全风险防控体系逐步完善，校园周边交通拥堵现象进一步缓解，学校周边200米范围学生安全区建设不断加强，校园安全呈现出齐抓共管、共建共治共享的良好局面。

6月1日起，中小学幼儿园陆续复课，本市将加强校园周边综合治理，确保学校安全和返校复课平稳顺利。会议要求联席会各成员单位要统筹做好疫情防控常态化下各项落实工作，推进中小学幼儿园“平安校园”建设；深入排查校园安全隐患，重点抓好学校消防安全工作；加强校园及周边食品安全管理，切实保障学生在校就餐食品安全。同时，要面向师生开展好安全宣传教育，不断提升学校应急处置能力。

（记者 刘冕）