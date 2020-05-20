团结抗疫，共建人类卫生健康共同体

新冠病毒肆虐全球，吞噬生命，冲击经济。值此人类抗击疫情的关键时刻，第73届世界卫生大会18日以视频方式召开，承载众望，意义重大。国家主席习近平应邀致辞，提出团结抗疫的中国主张，宣布支持抗疫的实际举措，发出携手构建人类卫生健康共同体的中国倡议，为全球抗疫注入强大信心和动力。

病毒来势汹汹，波及210多个国家和地区，影响70多亿人口，夺走30余万人的宝贵生命，二战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件猛烈冲击着地球村。面对共同挑战，生命至上的价值理念让国际社会风雨同舟、守望相助，共同书写着命运与共、同舟共济的战“疫”故事，汇聚起抗击疫情的磅礴之力。

面对疫情，中国始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向世卫组织及相关国家通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列等信息，毫无保留同各方分享防控和救治经验，尽己所能为有需要的国家提供了大量支持和帮助。一批批珍贵物资、一次次视频连线、一个个援外医疗专家组，扶危济困的中国担当，绽放命运与共的人道之光。

当前，全球抗疫形势依然严峻。一些国家疫情拐点尚未到来，防病毒扩散压力巨大，而随着部分国家复工复产推进，疫情反弹的风险依然很高。同时，人类对病毒的认知有待突破，特效药和疫苗尚在研发，疫情发展仍存巨大变数。针对抗疫形势，中国领导人立足当下、谋划长远，发出同舟共济，团结抗疫的中国声音。

当务之急是全力搞好疫情防控；关键阶段要发挥世卫组织领导作用；重中之重是加大对非洲国家的支持，长远之计是加强全球公共卫生治理，条件具备可有序开展复工复产复学，战胜疫情最有力的武器还是团结合作……一系列中国主张源于科学抗疫的成功实践，瞄准全球抗疫的当下难点，基于国际社会的普遍共识，统筹兼顾、靶向精准，对全球协调行动具有重要意义。

从提供国际援助用于支持受疫情影响的国家特别是发展中国家，到承诺中国新冠疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，从在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽，到建立30个中非对口医院合作机制，再到落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”……一系列中国举措致力于补齐国际危机应对的短板，聚焦当前全球公共卫生治理的盲点，务实具体、未雨绸缪，展现负责任的大国担当，为全球抗疫国际合作树立了典范。

病毒没有国界，疫病不分种族。新冠疫情再次表明，人类是休戚与共的命运共同体。唯有加强协作、凝聚合力，才能共克时艰。疫情暴发以来，从加强疫情防控交流合作，到深化科技合作，从推动打造“健康丝绸之路”，到帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家做好防疫，在中国的积极倡导和推动下，越来越多的国家正在积极行动起来，共同融入全球团结抗疫的主流。

大疫当前，构建人类命运共同体的重要性和迫切性更加凸显。携手抗疫，共克时艰，本次世卫大会发出的声音清晰而响亮，那就是支持多边主义，支持世卫组织作用，支持加强国际社会抗击疫情的协调与合作。面对多重危机，各自为政、零和思维、甩锅推责没有出路；团结合作、勇于担当，构建人类命运共同体才是人间正道。正如习近平主席呼吁的那样，让我们携起手来，共同佑护各国人民生命和健康，共同佑护人类共同的地球家园，共同构建人类卫生健康共同体！