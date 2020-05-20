科学系统推进垃圾分类工作

垃圾分类，事关千家万户。习近平总书记强调：“实行垃圾分类，关系广大人民群众生活环境，关系节约使用资源，也是社会文明水平的一个重要体现。”对基层来说，做好垃圾分类工作，既是提高基层治理水平的重要抓手，又是升级垃圾处理系统的重要牵引，更是促进循环经济发展的重要契机。近年来，北京市朝阳区以创建生活垃圾分类示范片区为切入点，坚持目标导向、系统思维、科学谋划、循序渐进，有效推进了垃圾分类工作的开展。

推进垃圾分类工作，重在推动“全社会治理”，促进习惯养成。垃圾分类是一项长期、艰巨的社会系统工程，需要政府、单位、企业、居民、物业等利益相关方深度协同，形成治理合力。垃圾分类工作的启动期具有“攻坚战”的性质，需要政府发挥统筹作用，推动垃圾分类从行业管理向社会治理转变。朝阳区各级党委把垃圾分类纳入地区党建工作内容，形成了党建引领、居民自治、居委协调、物业参与“四位一体”的工作格局。区政府及下属各街乡分别成立了垃圾分类工作领导小组，完善制度规范、协调部门联动、深入社区基层，通过人性化服务带动精细化管理，提高垃圾分类的社会参与度和精准投放率。

推进垃圾分类工作，难在建立“全分类体系”，加强科学管理。垃圾分类是一个复杂的系统工程，从分类投放、分类收集到分类运输、分类处理，环环相扣，缺一不可。健全垃圾分类全过程管理系统，应补齐短板，通过垃圾管理对策前移来促进源头减量，规范中间分类收运以杜绝混装混运，完善终端处理设施以增强终端处理能力。为此，朝阳区首先确定了“三降三升”的总目标，即降低垃圾的源头产生量、中间清运量和最终处理量，提升可回收物回收量、厨余垃圾利用量和有害垃圾处置量；根据总目标制定了可量化的多级评价指标，并以此为导向，通过完善政策措施、提升技术能力、布局垃圾处理设施，逐步完善全品类全流程的垃圾分类体系。

推进垃圾分类工作，关键在于打通“全产业链条”，形成长效机制。垃圾分类是准公共物品，必须通过政府“有形之手”和市场“无形之手”同向发力，打通垃圾分类和资源回收之间的全产业链条。换言之，垃圾分类既是一种环保活动，也是一种经济活动；既要有环保目标，也要符合经济规律。政府需要引导企业，围绕垃圾管理的全流程，根据自身的比较优势，结合服务区域的特点，投入到上游的分类投放、中游的分类收运、下游的分类处理等商业领域。朝阳区的探索和实践表明，打通全产业链条不但有利于实现再生资源回收产业的规模化经营和可持续发展，而且有利于通过反哺机制降低垃圾分类和处理的成本。目前，垃圾收运、厨余垃圾处理等领域存在巨大的应用市场和提升空间，企业创新与产业的培育、发展和升级还有待同步推进。

今年5月1日，修订后的《北京市生活垃圾管理条例》正式实施，标志着北京市的垃圾分类步入了法治化、系统化、常态化轨道。以此为契机，科学统筹、集聚众力，久久为功地抓下去，确保垃圾分类工作落地落实，就能让良好生态环境成为人民幸福生活的增长点。

（作者为北京市朝阳区委书记）

《 人民日报 》（ 2020年05月20日 05 版）