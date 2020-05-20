我们能够战胜任何艰难险阻

广大代表委员使命在肩、担当尽责，深入调查研究，提出真知灼见，坚定不移把党中央决策部署贯彻落实好

全国两会的召开，既是科学决策、民主决策的过程，又是发扬民主、集思广益的过程，更是统一思想、凝聚共识的过程，归根到底是实现人民当家作主的过程

脱贫攻坚、健康中国、六稳六保、全面小康、高质量发展……在全国两会即将召开之际，人民网推出2020年全国两会热点调查，广大网友踊跃投票选择关心关切的热点问题。在新冠肺炎疫情防控常态化的特殊背景下，即将召开的全国两会，为统筹推进疫情防控和经济社会发展工作献计献策，为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会凝心聚力，全社会都在高度关注。

面对突如其来的疫情，以习近平同志为核心的党中央把人民生命安全和身体健康摆在第一位，统筹全局、沉着应对，果断采取一系列防控和救治举措，全国上下齐心战疫，用一个多月的时间初步遏制了疫情蔓延势头，用两个月左右的时间将本土每日新增病例控制在个位数以内，用3个月左右的时间取得了武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果。当前，统筹推进常态化疫情防控和加快恢复生产生活正常秩序，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，确保完成决战决胜脱贫攻坚任务，需要激发信心决心、凝聚干群合力。即将召开的全国两会，将为此集思广益，贡献更多智慧和力量。

因为抗击疫情需要，今年全国两会从3月延迟到5月，但代表委员们履职尽责却没有松懈。在抗击疫情斗争中，广大代表委员奋战在前线：有的与村民一起“管住自己的人、守好自己的路”，实现了村民零感染、春耕全复产的目标；有的作为疾控一线的专家，普及防护知识和技能，一直忙碌在决策咨询和科普第一线；有的身兼数职、恪尽职守，把社区防疫中的居民声音转化为政策建议……为了守护人民生命安全和身体健康，广大代表委员使命在肩、担当尽责，深入调查研究，提出真知灼见，坚定不移把党中央决策部署贯彻落实好。

非常之时行非常之法，更要担非常之责。疫情给经济社会发展带来前所未有的冲击，面对当前的困难、风险和不确定性，广大代表委员以建言资政、凝聚共识为战胜困难挑战贡献才智。针对疫情防控导致企业职工返城无地可住的问题，一位全国人大代表听取企业意见、深入调研，撰写了推动企业正常复工的建议，注明“急转急办”提交给有关部门，当地很快回应并制定了相关规定，推动解决用工短缺、帮助职工返岗。加大“六稳”工作力度，抓好“六保”任务落实进度，代表委员提高政治站位、强化责任担当，结合专业特长、做好调查研究，以高质量的议案提案答好助力经济社会发展的考卷。代表委员行使好人民赋予的权力、履行好参政议政的责任，社情民意就能充分体现在国家治理中，社会主义民主政治的制度效能就会充分显现出来。

思想统一，目标一致，行动才更有力量。全国两会的召开，既是科学决策、民主决策的过程，又是发扬民主、集思广益的过程，更是统一思想、凝聚共识的过程，归根到底是实现人民当家作主的过程。今年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，全国两会聚焦党和国家中心任务，将把民意呼声、各界智慧、基层经验，更多更好地上升为国家意志，转化为国家行动、政府举措，汇聚起统筹推进疫情防控和经济社会发展的磅礴力量。

《 人民日报 》（ 2020年05月20日 05 版）