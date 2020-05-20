外交部、国台办：在世卫大会炒作涉台提案问题不得人心

新华社北京5月19日电 （记者温馨）第七十三届世卫大会主席18日宣布此次大会不讨论个别国家提出的所谓“邀请台湾地区以观察员身份参加世卫大会”的提案。对此，外交部发言人赵立坚19日说，台湾当局及个别国家在本次世卫大会推动涉台提案的图谋没有得逞，事实再次证明“台独”没有出路，在世卫大会炒作涉台提案问题不得人心。

赵立坚在当日例行记者会上回答有关提问时说，在新冠肺炎疫情全球持续蔓延的背景下，聚焦国际抗疫合作是广大成员国对此次大会的共同期待。民进党当局和个别国家违背广大成员国的强烈意愿，执意搞涉台提案，企图干扰大会进程、破坏国际抗疫合作，充分暴露了其将自身政治考量凌驾于国际公共卫生安全之上的真实面目。

“广大世卫组织会员国坚持一个中国原则，坚持维护联大第2758号决议和世卫大会25.1号决议的权威，主持公道正义，中方表示高度赞赏。”赵立坚说。

他说，台湾人民是我们的骨肉同胞，中国中央政府一贯采取一切必要措施确保台湾同胞的健康福祉。新冠肺炎疫情暴发以来，我们在大陆之外最先邀请台湾地区卫生专家赴湖北武汉考察，向台湾地区通报疫情信息共计152次。在符合一个中国原则前提下，中国中央政府对台湾地区参与全球卫生事务也作出了妥善安排，台湾地区专家参加世卫组织技术性活动不存在任何障碍，仅2019年以来中国台湾地区卫生专家共有16批24人次参加了世卫组织技术活动。台湾地区设有《国际卫生条例》联络点，可以及时从世卫组织获取并发布疫情信息，获取各种疫情防控信息渠道是畅通有效的。这也确保了无论是岛内还是国际上发生公共卫生事件，台湾地区都可以及时有效应对。

“所谓‘国际防疫缺口’不过是民进党当局‘以疫谋独’的借口，也早被国际社会所看穿。”赵立坚说。

“我们奉劝民进党当局认清现实，不要在谋‘独’的错误道路上越走越远，挟洋自重不可能撼动国际社会一个中国格局。我们也奉劝部分国家不要误判中国捍卫核心利益、维护国家统一的决心和能力，立即改弦易辙，停止任何挑战一个中国原则的行径。”他说。

本报北京5月19日电 （记者程龙）国台办发言人马晓光19日应询指出，第七十三届世界卫生大会有关决定再次表明，“台独”没有出路，在世卫大会炒作涉台问题不得人心。一个中国原则是国际社会共识，人心所向，大势所趋。世界上只有一个中国，台湾是中国一部分，铁的事实不容置疑，铁的原则无法撼动。

有记者问：第七十三届世界卫生大会主席宣布，本次会议不讨论台所谓“邦交国”提交的涉台提案。国台办对此有何评论？马晓光在答问中作上述表示。

他表示，必须指出的是，大陆方面始终高度重视台湾同胞的健康福祉。我们不仅促进两岸卫生领域交流合作，而且在国际事务中秉持一个中国原则，采取多项措施，对台湾地区参与全球卫生事务作出妥善安排。新冠肺炎疫情暴发以来，台湾方面获取各种疫情防控信息和支援的渠道是畅通有效的。截至5月18日，大陆方面向台湾地区通报疫情信息和分享技术资料共计155次。仅2019年以来，中国台湾地区卫生专家共16批24人次参加了世卫组织技术活动，包括世卫组织秘书处通报疫情情况和科研相关会议。所谓“国际防疫缺口”的谎言不过是民进党当局“以疫谋独”的借口，在事实面前不堪一击、不值一驳。

马晓光说，2009年至2016年，台湾地区得以“中华台北”名义、观察员身份参与世卫大会，是在两岸均坚持体现一个中国原则的“九二共识”基础上，通过两岸协商作出的特殊安排。民进党当局自2016年5月执政之后，顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认“九二共识”，单方面破坏了两岸协商的政治基础。台湾地区连续4年无法参与世卫大会，责任完全在民进党当局。其干扰世卫大会进程、破坏国际防疫合作的做法，充分暴露民进党当局将“台独”政治私利凌驾于公共卫生安全之上的真实面目。

马晓光强调，我们奉劝民进党当局不要在错误道路上越走越远，任何挑战一个中国原则的行径必然以失败告终。

《 人民日报 》（ 2020年05月20日 04 版）