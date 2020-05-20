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胡春华强调：切实做好防汛抗旱夺丰收工作

2020年05月20日07:40 来源：人民网－人民日报

　　新华社北京5月19日电  中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华19日到水利部调研并召开会议研究部署防汛抗旱及农业防灾减灾工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，坚持防疫和防汛抗旱两手抓，最大限度减少水旱灾害损失，确保农业生产稳定发展，为全面落实“六保”任务提供有力保障。

　　胡春华指出，防汛抗旱是水利等有关部门义不容辞的职责。必须牢固树立底线思维和忧患意识，狠抓各项防灾减灾措施落实，确保人民群众生命安全，确保农业特别是粮食抗灾夺丰收。

　　胡春华强调，水利部门要按照国家防总的统一指挥部署，积极主动落实防汛抗旱责任，全面加强超标洪水、水库、山洪灾害等风险防范，充分发挥骨干水利工程防灾减灾作用，完善抗旱水源工程体系，确保农田涝能排、旱能浇。农业农村部门要高度重视农业防灾减灾工作，夏粮生产重点防好干热风和烂场雨，秋粮生产重点防好夏伏旱和早霜，降低台风对渔业生产造成的损失，及时做好灾后生产恢复工作。气象部门要切实做好防汛抗旱气象保障服务，做到及早预警、精准预报、及时高效发布，强化联合监测会商，及时组织开展人工影响天气作业，切实发挥好气象防灾减灾第一道防线作用。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月20日 04 版）

(责编：许晓华、李轶群)


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