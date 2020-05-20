5月18日至19日，第七十三届世界卫生大会通过视频会议方式举行。在抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，各国共同发出坚持多边主义、支持世界卫生组织、团结协作抗击疫情的声音，凝聚起各方科学认识、携手应对、共同维护人类健康与福祉的广泛共识。

世卫组织总干事谭德塞表示，新冠肺炎全球确诊病例逾450万，已有超过30万人失去了生命。人类比以往任何时候都需要一个更健康、更安全、更公平的世界，因此比以往任何时候都更需要一个更强大的世卫组织。他再次呼吁全球团结协作抗击疫情，共同维护全球公共卫生安全。

联合国秘书长古特雷斯向抗疫一线的医务工作者、世卫组织的工作人员表示感谢。他指出：“世卫组织是不可替代的。世卫组织需要更多的资源，尤其是在为发展中国家提供支持方面，这必须成为我们最大的关切。”

“现在是国际社会团结的时候，我们应当共同努力，团结一致，阻止病毒扩散并克服其影响。”古特雷斯认为，许多国家忽视了世卫组织的建议，导致病毒在全球蔓延，其影响更具破坏性。

“我们需要强大的世卫组织来应对疫情。”法国总统马克龙说，世卫组织以科学专业知识和对各地疫情的了解，发挥着不可替代的协调作用。法国将大幅增加对世卫组织的支持，加快医学研究，确保人人获得抗击疫情的工具。

“我们正在经历全球性的危机，数百万人被病毒感染，社会和经济受到严重影响。没有哪个国家能够独自解决问题。”德国总理默克尔指出，各国应继续努力完善世卫组织机制，确保可持续的资金支持。“当我们共同努力时，我们将能够战胜这次疫情。”

韩国总统文在寅表示，各国必须分享经验，必须跨越国界合作。此外，疫苗和治疗方法必须在全球范围内公平分配。面对危机，人类必须选择团结与合作，而不是追求个人利益。韩国支持世卫组织开发疫苗和治疗工具的努力。

南非总统、非盟轮值主席拉马福萨肯定了世卫组织在领导全球抗击疫情方面的关键作用，重申非洲对世卫组织的全力支持。他表示，疫情对社会、政治、经济和安全产生了全方位影响，也凸显国家内部及国与国之间不平等加剧的风险。当前，要加强团结，并做好长期抗疫的准备。

本届世卫大会主席、巴哈马常驻联合国日内瓦办事处代表凯娃·贝恩说，应对疫情需要新知识、创新、灵活性、有意义且彼此尊重的国家间互动，以及新的、更好的全球伙伴关系。

瑞士联邦主席索马鲁加说，瑞士支持多边主义、团结与国际合作，承诺全面支持世卫组织。所有成员国都有义务拯救生命、保护民众健康。为此，各国必须在多边框架下团结一致，共同努力。

俄罗斯卫生部长穆拉什科说，俄罗斯支持加强世卫组织作为全球公共卫生国际协调中心的作用，也支持其为应对疫情而开展的多边协调工作。俄罗斯已向世卫组织提供资金和其他支持，以帮助其发挥作用。

阿塞拜疆代表认为，本次大会是在关键时刻召开的重要会议。只有团结合作才能战胜病毒，这符合各方利益。

（本报布鲁塞尔5月19日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月20日 03 版）