为团结合作抗疫贡献中国力量

只有携起手来，才能共同佑护各国人民生命和健康，共同佑护人类共同的地球家园。共同构建人类卫生健康共同体，关乎全人类福祉，各国理当共同努力

5月18日晚，习近平主席在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上发表题为《团结合作战胜疫情 共同构建人类卫生健康共同体》的致辞。在人类抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，习近平主席从共同构建人类卫生健康共同体的高度，深刻阐述中国抗疫主张，提出一系列重要倡议，对于提振全球抗疫信心，推进国际抗疫合作，擘画未来全球治理体系，具有重要的现实和深远意义。

人类正在经历第二次世界大战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件。站在重大历史关头召开的本届世界卫生大会视频会议受到全球高度关注，习近平主席应邀致辞，体现了国际社会对中国疫情防控成就的高度认可，体现了中国在国际抗疫合作中的重要作用。

如何调动全球资源打赢疫情防控阻击战？习近平主席提出六条建议：全力搞好疫情防控，发挥世卫组织领导作用，加大对非洲国家支持，加强全球公共卫生治理，恢复经济社会发展，加强国际合作。这些基于中国抗疫实践得出的宝贵经验，既着眼当前面临的紧迫问题，又兼顾国际公共卫生领域长远合作考量，形成有机统一的完整体系。透过六条建议，世界进一步感知中国始终是团结合作的坚定倡导者。第七十二届世界卫生大会主席、老挝卫生部长本贡·西哈冯表示，习近平主席的致辞“让我们受到了极大的鼓舞”，中国积极参与国际抗疫合作，为世界提供必要且宝贵的援助，“在抗击疫情的关键时刻，中国作出了巨大贡献”。

中国抗疫行动被誉为世界标杆，中国抗疫成效给世界带来希望。国际社会日益认识到，中国倡导的团结合作，能够汇聚磅礴之力，能够通往最终胜利。世界共同欢迎中方宣布的五项举措——中国将在两年内提供20亿美元国际援助，用于支持受疫情影响的国家特别是发展中国家抗疫斗争以及经济社会恢复发展；中国将同联合国合作，在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽，努力确保抗疫物资供应链，并建立运输和清关绿色通道；中国将建立30个中非对口医院合作机制，加快建设非洲疾控中心总部，助力非洲提升疾病防控能力；中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献；中国将同二十国集团成员一道落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，并愿同国际社会一道，加大对疫情特别重、压力特别大的国家的支持力度，帮助其克服当前困难。这些建设性举措针对当前和今后一个时期全球抗疫的重点和难点，承载着中国为推动国际抗疫合作而积极贡献力量的真诚意愿，彰显出中国始终对本国人民生命安全和身体健康负责，对全球公共卫生事业尽责的大国担当。

这是世界格外需要团结和担当的关键时刻，中国主张映射着国际共识。在本届世界卫生大会上，国际组织负责人和各国领导人的发言，几乎都有“团结”“支持世卫组织”这样的关键词。联合国秘书长古特雷斯在开幕式上呼吁：“现在是国际社会团结的时候，我们应当共同努力，团结一致，阻止病毒扩散并克服其影响。”世卫组织总干事谭德塞在大会发言中指出：“当团结战胜意识形态时，一切皆有可能。”法国总统马克龙说，面对影响到所有人的史无前例的全球危机，必须团结一致，保持头脑清醒并采取有效行动。德国总理默克尔强调，世卫组织是世界卫生领域的合法国际机构，各国应继续努力改进世卫组织的工作程序，并确保可持续的资金支持。

“人类是命运共同体，团结合作是战胜疫情最有力的武器。这是国际社会抗击艾滋病、埃博拉、禽流感、甲型H1N1流感等重大疫情取得的重要经验，是各国人民合作抗疫的人间正道。”习近平主席鞭辟入里的深刻阐释，是方向的引领，更是信心的激励。世界需要认识到，只有携起手来，才能共同佑护各国人民生命和健康，共同佑护人类共同的地球家园。共同构建人类卫生健康共同体，关乎全人类福祉，各国理当共同努力。

《 人民日报 》（ 2020年05月20日 03 版）