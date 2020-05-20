汇聚起同疫情斗争的磅礴之力

北京时间5月18日晚，国家主席习近平在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上致辞。接受本报记者采访的国际人士认为，当前全球新冠肺炎疫情形势十分复杂严峻，习近平主席从共同构建人类卫生健康共同体的高度，深刻阐述中国抗疫主张，提出一系列重要倡议，对于提振全球抗疫信心，推进国际抗疫合作，擘画未来全球治理体系，具有十分重要的现实和深远意义。

“以实际行动践行人类命运共同体理念，彰显了为人类福祉共同努力的合作精神”

人类正在经历第二次世界大战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件。习近平主席强调，全力搞好疫情防控是当务之急，要坚持以民为本、生命至上，尽快遏制疫情在全球蔓延态势，尽力阻止疫情跨境传播。有条件的国家要在做好常态化疫情防控的前提下，遵照世卫组织专业建议，有序开展复工复产复学。要加强国际宏观经济政策协调，维护全球产业链供应链稳定畅通，尽力恢复世界经济。国际人士认为，这些建议既是对中国成功经验的总结，又契合当前各国抗疫斗争实际，对各国统筹疫情防控和经济社会发展提供了新思路，将汇聚起同疫情斗争的磅礴之力。

第七十二届世界卫生大会主席、老挝卫生部长本贡·西哈冯表示，习近平主席的致辞让我们受到了极大的鼓舞。中国积极参与国际抗疫合作，毫无保留同各方分享防控和救治经验，尽己所能为有需要的国家提供支持和帮助，“以实际行动践行人类命运共同体理念，彰显了为人类福祉共同努力的合作精神”。

“中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，目前正在常态化防控中逐步恢复经济社会生活。”卢旺达治理署新闻与传播部主任杰拉尔德·姆班达表示，习近平主席在致辞中总结中国疫情防控经验，其中“坚持以民为本、生命至上”的理念让人印象深刻。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克认为，中国及时向世卫组织及相关国家通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列等信息，为世界各国应对疫情作出贡献，包括德国在内的各国应该感谢中国。“中国采取严格举措抗击疫情，挽救了很多宝贵生命。同时，中国将检测方法、临床救治经验等及时与各国分享，这种交流让不少国家受益。”

“中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，体现出中国政府在应对突发公共卫生事件时的动员力和执行力。”在泰国玛西隆大学西拉里医学院院长巴信·瓦塔纳帕看来，中国积极交流有益经验和做法，力所能及地向有需要的国家提供物资和技术援助，为打赢疫情防控全球阻击战发挥了重大作用。

阿尔巴尼亚全球化研究所执行主任马塞拉·穆萨贝留认为，当前疫情仍在全世界蔓延，一些国家非但不努力抗击疫情，反而忙于指责和批评别国，这种荒谬行为无助于维护本国人民生命安全和身体健康，无助于全球共同抗击疫情。“中国在做好常态化疫情防控的前提下，已有序推进复工复产复学，为全球树立了榜样。”

在俄罗斯阿尔希波夫基金会主席阿尔希波夫看来，中国为维护全球公共卫生安全作出非比寻常的贡献。中国有序推进复工复产复学，以实际行动维护全球产业链供应链稳定畅通。

“有效维护多边主义，有利于完善公共卫生安全治理体系”

人类是命运共同体，团结合作是战胜疫情最有力的武器。习近平主席强调，帮助发展中国家特别是非洲国家筑牢防线是国际抗疫斗争重中之重，呼吁国际社会向非洲国家提供更多物资、技术、人力支持。要发挥世卫组织领导作用，支持世卫组织就是支持国际抗疫合作、支持挽救生命，呼吁国际社会加大对世卫组织政治支持和资金投入。

“习近平主席的致辞彰显了人类命运共同体理念的时代意义，强调维护多边主义、凝聚国际社会团结协作的合力，帮助公共卫生体系薄弱国家做好应对。”联合国世界粮食计划署驻华代表屈四喜表示，中国一直支持包括世卫组织在内的联合国各项工作。世界粮食计划署将继续同中国加强合作，为包括联合国系统、各国政府及其他人道主义合作伙伴在内的国际社会提供全球抗疫应急响应。

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃表示，疫情蔓延给非洲国家带来巨大挑战，非洲疫情防控事关全球抗疫大局。“国际社会必须树立人类命运共同体意识，携手应对风险挑战，共建美好家园。”

澳中工商业委员会北领地分会主席戴若·顾比表示，中国采取切实行动帮助公共卫生体系薄弱的太平洋岛国筑牢防线，体现了中国对这些国家的重视，展现了中国的责任担当。

“支持世卫组织就是支持国际抗疫合作、支持挽救生命。”日本拓殖大学教授冈田实认为，全球抗疫正处于关键阶段，世界比以往任何时候都更需要团结。

法国巴黎法中友协副主席利亚齐德·贝纳米十分赞同习近平主席提出的“完善公共卫生安全治理体系，提高突发公共卫生事件应急响应速度，建立全球和地区防疫物资储备中心”建议。“今年是联合国成立75周年，中国对联合国与世卫组织的坚定支持，有效维护多边主义，有利于完善公共卫生安全治理体系。”

巴西瓦加斯基金会巴中研究中心负责人埃万德罗·卡瓦略表示，正如习近平主席所呼吁的，国际社会应加大对世卫组织政治支持和资金投入，调动全球资源，打赢疫情防控阻击战。“这场疫情让世界看到，世卫组织为领导和推进国际抗疫合作作出了重大贡献，其作用不可替代。中国支持世卫组织发挥领导作用，是捍卫多边主义的有力体现。”

“共同构建人类卫生健康共同体，顺应时代潮流，有利于推动构建以合作共赢为核心的新型国际关系”

习近平主席在致辞中宣布了中国进一步支持全球抗疫合作的五大举措。国际人士认为，这些举措实实在在，针对的是当前和今后一个时期全球抗疫的重点和难点，彰显中国始终秉持构建人类命运共同体理念，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责的大国担当。

蒙亚埃说：“这些举措充分展现了中国作为负责任大国促进国际抗疫合作的担当，为世界各国抗击疫情增添了信心。各国应该继续携手努力，共克时艰。”

中国向50多个非洲国家和非盟交付了大量医疗援助物资，专门派出了5个医疗专家组。姆班达表示：“这些雪中送炭之举令人感动，非洲人民对此心怀感激。”

在埃及《金字塔报》执行总编曼苏尔看来，习近平主席在致辞中提出的建议和举措，是对全球公共卫生体系建设的重要贡献，也是推动构建人类卫生健康共同体的重要体现。

新冠疫苗的研发对打赢疫情防控全球阻击战有着十分重要的意义。卡瓦略认为，“中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献，这将是对发展中国家的巨大支持。”

巴基斯坦国立科技大学中国研究中心主任哈桑·贾韦德表示，习近平主席提出的这些举措将给国际社会带来实实在在的好处，帮助各国更有效抗击疫情，同时助推经济社会恢复发展。“中国在推进国际卫生合作上率先垂范的行为令人赞赏。”

日本中央大学教授梶田幸雄认为，“共同构建人类卫生健康共同体，顺应时代潮流，有利于推动构建以合作共赢为核心的新型国际关系。”

哈萨克斯坦首任总统基金会世界经济与政治研究所研究员安同·布加延科表示，五大举措旨在帮助世界各国，特别是发展中国家应对疫情挑战，尤其是为今后国际抗疫合作指明方向。“毋庸置疑，这些举措有利于提振各国战胜疫情信心，推动共同构建人类卫生健康共同体。”

（本报北京、布鲁塞尔、约翰内斯堡、柏林、曼谷、罗马、莫斯科、堪培拉、巴黎、开罗、里约热内卢、伊斯兰堡、东京、努尔苏丹5月19日电 记者李琰、杨迅、张朋辉、吕强、李滢嫣、花放、孙广勇、叶琦、屈佩、陈效卫、李永群、黄培昭、张远南、丁雪真、刘军国、周翰博）

《 人民日报 》（ 2020年05月20日 03 版）