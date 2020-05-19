中国疾控中心：中国本着“早、快、透明”的原则 向世界分享疫情信息

人民网北京5月19日电 （许心怡）19日，国务院联防联控机制就新冠肺炎疫情防控国际合作与交流工作情况举行发布会。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，新冠肺炎发生后，中国本着“早、快、透明”的原则和世界卫生组织以及其他国家分享疫情方面的信息。

吴尊友指出，可以用三个“第一”来概括中国的“早、快、透明”。第一个“第一”，在1月3日中国还不清楚造成这次疫情的病原体是什么的时候，通报了世界卫生组织以及其他国家，中国发生了疫情。

第二个“第一”，中国在1月7日分离出新型冠状病毒是造成这次不明原因肺炎的罪魁祸首的时候立刻通报了世界卫生组织和相关国家，告诉他们中国已经查清楚了新型冠状病毒造成的这次不明原因肺炎。

第三个“第一”，当中国把病毒的基因序列弄清楚的时候第一时间上传、通报、分享给世界卫生组织，并且把整个基因序列上传到世界卫生组织的全球共享数据平台。在这个平台上传以后，全世界所有国家都可以按照这样的基因序列来生产诊断试剂。

吴尊友表示，这三个“第一”说明了中国在疫情的早期是本着“早、快、透明”的原则和世界卫生组织以及其他国家分享信息，只有本着“及时、公开、透明”的信息分享，才能够和全世界进行合作，才有可能赢得战胜新冠肺炎的战争。