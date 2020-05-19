北京已连续32天无新增确诊病例

本报讯（记者 贾晓宏）本市已连续32天保持境外输入和本地确诊病例“双零”增长。5月17日，本市无新增报告确诊病例，出院1例。

5月17日零时至24时，本市无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者，出院1例。截至5月17日24时，本市累计报告境外输入确诊病例174例，累计出院170例，在院4例。

5月17日零时至24时，本市无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者。截至5月17日24时，本市累计报告本地确诊病例419例，累计出院408例，在院2例，累计死亡9例。

全市已连续32天无新增报告本地确诊病例，平谷区（自有疫情以来无报告病例）、延庆区（115天）、门头沟区（105天）、怀柔区（101天）、顺义区（99天）、密云区（96天）、石景山区（94天）、大兴区（94天）、房山区（91天）、昌平区（90天）、西城区（88天）、通州区（88天）、丰台区（75天）、东城区（72天）、海淀区（55天）、 朝阳区（32天）。