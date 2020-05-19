北京西城出现33人集中发热 排除新冠肺炎

在18日举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市西城区卫生健康委主任陈新通报一起集中发热病例情况。

5月17日下午4时许，西城区疾控中心接到辖区医疗机构发热门诊报告，西城区复兴门内大街55号出现多起发热病例，经连夜排查，截至18日凌晨1时，西城区5家医疗机构发热门诊共接诊该单位相关患者33例。西城区立即启动应急响应，迅速开展流行病学调查和医疗救治工作，同时，对该办公场所进行环境采样检测。

陈新介绍，33例患者经临床诊断以细菌性呼吸道感染为主，截至18日15时，新冠病毒核酸检测均呈阴性。结合目前流行病学调查、临床表现及实验室检测结果，经专家组研判，已排除新冠肺炎病例，多数患者自述发热与近期使用中央空调有关，初步确定为共同暴露因素导致的集体性发热，病原体初步判断为A组乙型溶血性链球菌。

目前，疾控机构已深入开展流行病学调查，指导该办公场所落实主体责任，严格加强员工的健康监测与缺勤追踪，并做好办公场所的中央空调与外环境的清洁消毒工作。下一步，将做好后续病例追踪调查和患者诊疗工作。（记者陈旭）