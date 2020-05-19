提振全球抗疫信心 推进国际抗疫合作

本报北京5月18日电 北京时间5月18日晚，习近平主席在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上致辞。开幕式结束后，外交部副部长马朝旭接受人民日报社、新华社、中央广播电视总台和中国日报社采访，介绍有关情况。

马朝旭表示，这次世界卫生大会是在非常之时和极其特殊的背景下召开的。当前全球新冠肺炎疫情形势十分复杂严峻，疫情仍在全世界暴发蔓延，如何应对这场二战结束以来人类面临的最严重的全球公共卫生突发事件，是国际社会普遍关注的焦点问题。在这样一个重大历史关头，习近平主席应邀在世卫大会开幕式上致辞，从共同构建人类卫生健康共同体的高度，深刻阐述中国抗疫主张，提出一系列重要倡议，对于提振全球抗疫信心，推进国际抗疫合作，擘画未来全球治理体系，具有十分重要的现实和深远意义。

一是分享防控经验。习主席强调，全力搞好疫情防控是当务之急，要坚持以民为本、生命至上，尽快遏制疫情在全球蔓延态势，尽力阻止疫情跨境传播。要加强信息分享，交流有益经验和做法，开展检测方法、临床救治、疫苗药物研发国际合作，并继续支持各国科学家们开展病毒源头和传播途径的全球科学研究。有条件的国家要在做好常态化疫情防控的前提下，遵照世卫组织专业建议，有序开展复工复产复学。要加强国际宏观经济政策协调，维护全球产业链供应链稳定畅通，尽力恢复世界经济。这些建议既是对中国成功经验的总结，又契合当前各国抗疫斗争实际，对各国统筹疫情防控和经济社会发展提供了新思路。

二是凝聚国际合力。习主席强调，团结合作是战胜疫情最有力的武器。帮助发展中国家特别是非洲国家筑牢防线是国际抗疫斗争重中之重，呼吁国际社会向非洲国家提供更多物资、技术、人力支持。要发挥世卫组织领导作用，支持世卫组织就是支持国际抗疫合作、支持挽救生命，呼吁国际社会加大对世卫组织政治支持和资金投入。这体现了中国对非洲国家的高度重视以及对联合国和世卫组织的坚定支持，有利于凝聚国际社会团结协作的合力，调动全球资源打赢这场疫情阻击战。

三是展现责任担当。习主席宣布了中国进一步支持全球抗疫合作的五大举措。习主席表示，中国将在两年内提供20亿美元国际援助，用于支持受疫情影响的国家特别是发展中国家抗疫斗争以及经济社会恢复发展；同联合国合作，在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽，努力确保抗疫物资供应链，并建立运输和清关绿色通道；建立30个中非对口医院合作机制，加快建设非洲疾控中心总部，助力非洲提升疾病防控能力；中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献；中国将同二十国集团成员一道落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，并愿同国际社会一道，加大对疫情特别重、压力特别大的国家的支持力度，帮助其克服当前困难。这些举措实实在在，针对的是当前和今后一个时期全球抗疫的重点和难点，彰显中国始终秉持构建人类命运共同体理念，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责的大国担当。

四是指明合作方向。新冠肺炎疫情来势汹汹，影响深远，给我们带来了很多启示。习主席强调，人类终将战胜疫情，但重大公共卫生突发事件对人类来说不会是最后一次。要针对这次疫情暴露出来的短板和不足，完善公共卫生安全治理体系，提高突发公共卫生事件应急响应速度，建立全球和地区防疫物资储备中心。中国支持在全球疫情得到控制之后，全面评估全球应对疫情工作，由世卫组织主导，坚持客观公正原则，总结经验，弥补不足。这些主张高屋建瓴，着眼长远，为国际社会加强公共卫生合作、完善全球卫生治理体系指明了方向。

马朝旭说，谭德塞总干事邀请习近平主席在世卫大会开幕式致辞，体现了国际社会对中国疫情防控成就的高度认可，体现了中国在国际抗疫合作中的重要作用。习主席致辞得到与会各方积极呼应和高度评价。我们将以习主席重要讲话精神为指引，推动国际社会团结合作战胜疫情，共同构建人类卫生健康共同体。