本报北京电 （记者熊建）记者日前从国家卫健委获悉：该委组织中国疾控中心、北京市疾控中心等制定并印发了《中小学校新冠肺炎疫情防控技术方案》和《托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案》，提出需要落实的全方位、多场景、各环节防控措施的技术要求和工作流程，以指导中小学校、托幼机构做好开学复课疫情防控工作。

方案特别指出，低风险地区校园内学生不需佩戴口罩，教师授课时不需佩戴口罩，不建议托幼机构婴幼儿佩戴口罩。

据介绍，以上两个技术方案在组织保障和制度、场所与人员管控、重点区域防控、环境卫生、出现疑似感染症状应急处置和境外师生返校等方面做出指导，要求中小学校和托幼机构做好校园防控安全保障，严格落实相关防控措施和防护要求，尽可能确保进校进园的每个人都是健康的、没有感染的，将外来输入风险降到最低。