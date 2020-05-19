“十天大会战”武汉开展全员核酸筛查

10天，武汉千万人口，要全部做完核酸检测，免费。

武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部涉疫大数据与流行病学调查组日前印发的《关于开展全市新冠病毒核酸筛查的紧急通知》提到，武汉各区新冠肺炎疫情防控指挥部，在全市范围内开展全员核酸筛查“十天大会战”，各区按10天期限，做好本辖区计划安排。目前，筛查正在进行。

有人担心在这么短时间内完成这么大量的排查，技术能力、检测手段等能否支持。事实上，武汉在动员各方量参与。“十天大会战”防控战斗号角吹响以后，作为第三方检测行业的重要力量，平安健康（检测）中心携旗下各地检测中心、检验实验室、移动中心全力驰援。来自西安、成都、沈阳、南昌等地的医护实验人员积极响应，快速完成队伍组建、任务布置、专业培训、设备盘点、为客户准备采样耗材配送等筹备工作，实现24小时轮转不停歇服务；并推出新冠无忧检查服务——“核酸检测+抗体检测+肺部CT检测”三项合一服务，能够快速检测是否感染新型冠状病毒，发现潜在的无病症病毒携带者，辅助临床医生进行结果的综合判断。

之前，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议明确指出，做好常态化防控，要提升检测能力，大规模开展核酸和抗体检测，努力做到应检尽检、愿检尽检。

5月13日，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，当前国内疫情防控形势总体上平稳可控，向好态势进一步巩固。但是，防控工作也迎来了新的挑战：各地复工复产、复业复市、复学复课全面推进，人员流动性、聚集性更加频繁，增加了疫情传播风险；境外疫情持续蔓延，外防输入压力巨大。

因此，长期而言，做好常态化防控，开展核酸和抗体检测，有利于精准防控、维护群众健康、推动全面复工复产。