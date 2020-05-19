“发福”不仅有碍美观还影响脑容量 减肥手术后也不能胡吃海塞

“五月不减肥、六月徒伤悲”可能不仅仅只是为了追求好身材的一个说法。近日，有研究显示，肥胖更易加重新冠肺炎患者病情；而且，还有研究显示，肥胖与脑容量有关，肥胖且腰臀比例高的人，大脑灰质更少。

引起免疫反应过度

“在新冠肺炎的研究中，有研究者发现，肥胖患者转为重症的更多。”江苏省人民医院（南京医科大学第一附属医院）营养科主任、内分泌代谢中心副主任马向华说。

据报道，英国爱丁堡大学、利物浦大学和帝国理工学院的教授牵头，对英国166家医院2月6日到4月18日收治的近1.7万名新冠肺炎患者进行研究发现，肥胖人士比其他人死亡率高，因为他们肺功能减弱，皮下和内脏器官周围的脂肪组织可能有更多炎症，这可能导致“细胞因子风暴”加剧。另据英国国家医疗服务体系的科学家发起的一项研究显示，几乎75%的新冠肺炎危重症患者体重超标，肥胖使患者致死的风险增加了近40%。肥胖人群首先面临的问题就是免疫反应过度，也即细胞因子风暴。由此引发的剧烈并发症，导致其成为致死的重要原因。

肥胖的人脑容量变小

除了对新冠肺炎“推波助澜”外，肥胖的危害“数不胜数”。马向华说，肥胖是很多慢性病的基础，会诱发高尿酸、高血压、冠心病、脑卒中、脂肪肝、肿瘤等。

据《健康中国行动（2019—2030）》显示，相比2002年，2012年我国成人肥胖率上升了67.6%。

肥胖引起的身体变化有时甚至是大脑“想不到”的。英国拉夫堡大学的一项研究表明，肥胖且腰臀比高的人，脑容量平均略低。

在这项研究中，研究人员分析了来自英国9600多人的信息。参与者测量了他们的体重指数和腰臀比，并确定他们的脑容量。结果发现，体重指数高，腰臀比高的人脑容量最低。

具体而言，体重指数较高，腰臀比较高的人，平均脑灰质体积为786立方厘米；而体重指数较高，但腰臀比不高的人则为793立方厘米；健康体重的人，平均脑灰质体积为798立方厘米。

“人的大脑主要由脑灰质、脑白质和脑脊液组成。脑灰质和脑白质是中枢神经系统的重要组成部分，不同脑区的脑灰质决定了不同的认知功能。”南京脑科医院脑功能研究室主任陈玖表示，脑灰质的萎缩与一系列的疾病相关，例如，灰质构成的海马体萎缩，会造成记忆力下降；脑区内的杏仁核萎缩，会导致抑郁；小脑内的灰质降低，会造成运动功能障碍，走路不稳。

“不过，该研究只是发现肥胖和较低的脑容量之间存在关联，还不能证明二者的因果关系。”陈玖说。

肥胖与脑萎缩之间到底有何种“恩怨”，来自荷兰莱顿大学医学中心的一个研究小组或可揭示其中奥秘。他们在《放射学》杂志上刊文称，身体脂肪比越高，大脑形态和结构的差异就越大，进而导致大脑灰质体积越小。

减肥手术后也不能胡吃海塞

很多肥胖的人都希望能够减肥，保持身体健康。但如果总是管不住嘴又迈不开腿可咋办？

“袖状胃切除术和胃旁路手术是目前最常用的减重代谢手术。”江苏省人民医院减重代谢外科主任梁辉表示，袖状胃切除术切除了约八成的胃，特别是分泌饥饿素的部位，这样饱腹感会来得更快。胃旁路手术是一种改变肠道结构、关闭大部分胃功能的手术，通过缩小胃的面积，同时让食物不经过十二指肠，控制一部分肠道不吸收营养，从而达到减肥的目的。

一个人是否肥胖，或者是否需要做减重代谢手术，可以体重指数来判断，即体重（千克）除以身高的平方。梁辉表示，体重指数大于等于28即为肥胖，指数在27.5就可以考虑做手术，特别是指数在32.5以上、并有代谢性疾病的患者，建议做手术。

马向华说，做手术也并不意味着一劳永逸，有些人即使做了手术，若依然改不了不健康的生活方式，身材还是会反弹。

对于想要减肥的人，该如何自律？马向华建议，从饮食控制来说，每天补充的主食的热量控制在1500—1800卡之间，相当于二两米饭和二两荤菜的量，水果每天最多摄入200克左右，蔬菜每天摄入500克，饮水1500—2500毫升。从运动量来说，每天可以快走1小时，同时加强肌肉锻炼，提高代谢率。（金 凤）