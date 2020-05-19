推进城市治理现代化的着力点

习近平总书记指出：“推进国家治理体系和治理能力现代化，必须抓好城市治理体系和治理能力现代化。”随着我国城镇化进程不断加快，城市治理议题日趋复杂多元。新形势下推进城市治理现代化，亟须立足城市发展实际和人民需求，着眼党建引领、重心下移、科技赋能，不断提升城市治理科学化、精细化、智能化水平，让人民群众拥有更多获得感、幸福感、安全感。

坚持党建引领。城市治理体系由众多子系统构成，需要各种治理主体共同参与。只有坚持党的领导，各种治理主体才能形成合力。推进城市治理体系和治理能力现代化，既需要搭建党组织发挥作用的平台和载体，也需要构建有效管用的制度机制，实现党建引领与城市治理深度融合、有效衔接，切实把党的领导贯穿于城市治理的各方面和全过程。一方面，综合考虑区位特点、人群特征、服务半径等因素，整合党建、政务和社会服务等各种资源，依托街道、社区、楼宇等，建设覆盖广泛、集约高效的区域性党群服务中心，使之延伸到基层末梢、贯通到基层治理，夯实党领导城市治理的坚强堡垒，提升党组织领导基层治理工作水平。另一方面，以党建引领城市治理创新，建立上下贯通、执行有力的组织体系。强化系统建设和整体建设，构建市、区、街道、居民区四级党组织联动体系，有机联结单位、行业及各领域党组织，推动各级各类党组织在更大范围、更深层次互融共通。通过党建引领治理，发挥党总揽全局、协调各方的作用，凝聚基层政权组织、自治组织、社会组织等的合力，下好纵向联动、横向互动、融合共治的“一盘棋”，实现服务精准对接、治理精准落地。

推动重心下移。城市治理的立足点在基层。推进城市治理体系和治理能力现代化，需要瞄准并打通影响基层治理效率的痛点、堵点，全面提升基层治理的能力与实效，为群众提供精准有效的服务和管理，推动城市基层社会治理落实到“最后一米”。推动管理下移，理顺条块关系、明晰权责边界，推进街道内设机构职能整合和功能优化，将公共安全、综合治理、社会治安防控、矛盾化解和涉及居民基本权利与生活的事务纳入责任清单，规范社会管理事务的分类和分流，进一步强化主体实施责任，推动办事流程规范化、标准化。推动服务下移，针对多元化、个性化、差别化的服务诉求，调整优化网格设置，整合党的建设、综合治理、城市管理等各类网格，把公共服务、社会服务、市场服务、志愿服务下沉到网格，精准投送至千家万户，探索基本公共服务社会化体系，采取购买服务的方式，发挥各类社区社会组织的专业化优势，以“微治理”畅通基层社会的“微循环”。推动资源下移，加强基层社区的人力、物力、财力配置，加大基层社区的时间、精力、重心投入，保障管理、服务下移的效率和效益。

强化科技赋能。习近平总书记指出：“让城市更聪明一些、更智慧一些，是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路”。城市治理提质增效，需要实现智能化。当前，智能化正在成为推进城市治理现代化的重要引擎。必须牢牢把握科技创新和制度创新双轮驱动，运用互联网技术和信息化手段，实现城市治理精准施策、靶向发力，助推城市治理决策科学化、防控一体化、服务便捷化。完善顶层设计，围绕城市治理需求，加强基础设施建设，推进社区感知网络设备改造，合理布局服务配套设备，维护好通信网络设施设备，提高系统集成与共享能力。以5G、物联网、云计算等新一代信息技术为手段，对信息进行全方位高效采集，确立统一的数据采集标准，有效整合信息发布、信息交流、社会管理、居民自治和社区管理数据库等功能，让数据在各种应用中充分共享，最大程度避免“信息孤岛”。针对居民需求建立广泛参与的社区网站和论坛，提升系统活力。

（作者为中国社区发展协会智慧社区工作委员会主任）

《 人民日报 》（ 2020年05月19日 09 版）