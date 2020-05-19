加强社区防控和核酸检测工作

据新华社武汉5月18日电 为贯彻落实习近平总书记重要指示和中央政治局常委会会议有关精神，近日，国务院联防联控机制联络组组长、国务院副秘书长丁向阳，副组长、国家卫生健康委副主任于学军与湖北省、武汉市专题研究加强社区防控和核酸检测工作并推动落实。5月18日联络组赴武汉市江岸区温馨苑小区、湖边坊社区，现场调研推动相关工作。

联络组指出，当前在转入常态化防控过程中，湖北省武汉市出台了关于全市加强核酸检测、加快筛查无症状感染者等一系列疫情防控措施和工作要求，被检测人数呈倍数增长，无症状感染者检出率持续下降，防控效果日益显现。但外防输入、内防反弹的任务仍然艰巨繁重。干部群众都需要克服麻痹思想，继续毫不松懈、扎实有序抓好各项防控工作，特别是通过核酸排查将预防关口前移，进一步降低疫情传播风险，决不能让来之不易的疫情防控成果前功尽弃。

联络组强调，要针对存在的问题采取有效措施，重点加强城中村、老旧小区等地区和学校、养老机构等场所的防控，确保防控措施落实落细落地，避免聚集性疫情发生。要强化发热门诊预警作用，全面加强二级以上医院发热门诊设置和管理，做实预检分诊、发热门诊等闭环管理，压实“前哨”责任，提高疫情发现和预警能力，织密织牢疫情防控网。要不断丰富完善加强常态化防控的管理办法，落实“135”防控要求，即“1检”，复工人员全部核酸检测；“3测”，上班和上、下午三次测体温；“5有”，单位有防护指南、防控制度、防护物资、医护力量和隔离设施。

联络组在调研中要求，认真将相关防控措施落实到位，强调做好核酸检测排查工作是中央政治局常委会会议作出的重要部署，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组提出明确要求，必须坚决抓好落实。当前要突出落实好“三个优先”，即优先对离鄂离汉务工人员全检测，让务工地区和企业放心；对窗口单位、服务行业等直接为群众提供服务的人员全检测，让武汉百姓放心；对复工复产企业人员全检测，让发展放心。

《 人民日报 》（ 2020年05月19日 07 版）