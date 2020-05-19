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外国驻华记者探访中医药企业

2020年05月19日08:28 来源：人民网－人民日报

本报北京5月18日电  近日，美联社、路透社、法新社、今日俄罗斯国际通讯社、德国电视二台、新加坡《联合早报》等外国媒体的近40位驻华记者走进位于北京大兴区的聚协昌（北京）药业有限公司，了解中成药金花清感颗粒的生产情况。

这是外交部新闻司和北京市人民政府外事办公室等联合组织的集体采访活动之一，主题为“外国记者探访复工复产和科技防疫”。

金花清感颗粒、连花清瘟胶囊、血必净注射液（“三药”）对救治新冠肺炎患者具有明显疗效。早在2月初，“三药”就被列入国家卫生健康委和国家中医药管理局印发的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）》。

聚协昌（北京）药业有限公司董事长白建疆介绍，在抗击疫情期间，公司努力确保抗疫药品的市场供应，相关出口工作也在推进中。

外国驻华记者还走访了SMC（中国）有限公司、北京奔驰汽车有限公司、北京推想科技有限公司等高端制造企业。

《 人民日报 》（ 2020年05月19日 17 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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