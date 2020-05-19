巴基斯坦面临新一轮蝗灾考验

近日，巴基斯坦西南部俾路支省再次受到沙漠蝗虫侵扰。据巴基斯坦《黎明报》报道，本次发现沙漠蝗虫的村庄位于西南部俾路支省与伊朗交界的沙漠地带，是目前巴境内沙漠蝗虫主要繁殖地。当地大量农作物和植被遭到啃食破坏，虫害开始向周边地区扩散。专家认为，新一轮蝗灾正在形成之中，给当地政府和农民带来严峻考验。

巴基斯坦费萨拉巴德农业大学农学院助理教授法赫德·拉苏尔接受本报记者采访表示，南部农业大省信德省的一些地区也发现了沙漠蝗虫的踪迹，这意味着新一轮蝗灾的发展速度或许比预想中更快。拉苏尔说，现在是许多农作物生长的重要时节，一旦蝗灾扩大，水稻、棉花、芒果、甘蔗等当季作物都将受到严重影响，造成经济损失，威胁粮食安全，引发社会问题。

联合国粮农组织驻巴基斯坦代表处近日发布报告称，巴基斯坦、伊朗在未来几个月内再次发生大规模蝗灾的可能性较高，一方面是由于沙漠蝗虫已在两国多地成功繁衍，另一方面则是因为刚刚过去的冬天降水较多，为沙漠蝗虫繁殖提供了适宜的气候条件。

报告称，蝗虫群预计将从5月底开始陆续离开春季繁殖地，在整个6月份期间逐步向东迁徙，并在雨季到来前抵达位于印巴边境附近沙漠地区的夏季繁殖地。粮农组织认为，当前防治蝗灾的关键，是将沙漠蝗虫的活动范围控制在其春季繁殖地以内，采取措施监测并阻断其迁徙。

粮农组织警告称，巴基斯坦正面临几十年来最为严峻的蝗灾防治形势：已有38%的国土面积成为沙漠蝗虫的繁殖地，同时，巴基斯坦或将在6月下旬到7月底之间遭受来自东非地区以及伊朗蝗虫群的入侵。

巴基斯坦联邦政府专门成立了防治蝗灾高级委员会，通过了一份国家行动计划，在资源调配和资金筹措等方面加快行动。信德省农业部部长伊斯麦尔·拉胡近日表示，信德省政府已拨款给有关部门用于采购和储备农药，在必要时将租用飞机执行灭蝗行动。

为帮助巴基斯坦应对蝗灾挑战，中国在2月下旬派出了蝗灾防控工作组赴当地实地考察，协助巴方制定应急防控和综合治理方案，并为巴方援助蝗灾防控物资与防疫物资。4月25日，一批中国援助的马拉硫磷农药和牵引式高效喷雾机全部到位。中国驻卡拉奇总领事李碧建表示，另有一批喷洒农药无人机和其他物资将通过海路运抵巴基斯坦。

拉苏尔说，这些援助物资对于巴基斯坦防控本轮蝗灾格外重要。巴基斯坦需要尽快明确蝗灾防治政策，利用好这些物资。政府要加快应对准备，包括更加密切地监测蝗群动态，尽快在蝗虫聚集地开展灭虫行动。

（本报伊斯兰堡5月18日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月19日 17 版）