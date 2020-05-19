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以人类命运共同体理念促进全球抗疫合作

——外国政党政要和学者呼吁国际社会加强团结应对疫情

本报记者 侯露露 任皓宇

2020年05月19日08:28 来源：人民网－人民日报

病毒没有国界、不分种族。面对新冠肺炎疫情挑战，各国人民勇敢前行，守望相助、风雨同舟。合作抗击疫情进一步彰显了人类命运共同体理念的重大意义。一段时间以来，许多外国政党政要、智库学者通过不同方式向中共中央对外联络部表示，中国积极推动抗疫国际合作，以实际行动深刻诠释了人类命运共同体理念，体现了大国责任与担当。

“体现了构建人类命运共同体理念的重要意义”

坦桑尼亚革命党总书记巴希鲁表示，在这场公共卫生危机面前，没有哪一个国家能够置身事外，各国应该从人道主义出发，相互关怀、责任共担。这也是人类命运共同体理念内涵的要义。

印度国大党领导人拉胡尔·甘地表示，应对如此规模的突发公共卫生事件，国际社会需要加强相互支持和帮助。印方赞赏中国在应对疫情中所作的努力。

日本前首相鸠山由纪夫表示，在抗疫过程中，中国践行人类命运共同体理念，采取了一系列积极行动。在困难之际，国际社会应当携手共担、守望相助。

俄罗斯国家杜马国际事务委员会副主席、公正俄罗斯党中央委员会主席团成员切帕表示，各国携手应对新冠肺炎疫情，证明了人类命运共同体理念的前瞻性。疫情面前，没有哪个国家可以独善其身。疫情是人类共同的敌人，世界各国须齐心协力、携手应对。

法国国际问题专家、中欧论坛创始人高大伟指出：“此次全球抗疫充分体现了构建人类命运共同体理念的重要意义。在全球化时代，只有团结一致，人类才有望战胜疫情。”

美国战略与国际问题研究中心高级副总裁莫里森指出，近年来，甲型H1N1流感、中东呼吸综合征、埃博拉、新冠肺炎等疫情接连发生，这说明人类面临病毒长期持续的威胁，需要在国家和国际层面上加强在预防、检测和应对等方面的持久能力建设。

新加坡国立大学教授郑永年认为，当人类面临公共卫生危机时，中国向100多个国家、地区和国际组织提供支持和援助，真正践行了人类命运共同体理念。

“中国为各国团结互助树立典范”

柬埔寨人民党中央委员、中央外委会副主席索斯亚拉表示，中国秉持人类命运共同体理念，对全球战胜疫情、维护多边主义、促进国际秩序朝更加公正合理方向发展发挥了重要作用。

伊朗前副总统加福里法尔德表示，在伊朗抗击新冠肺炎疫情最困难的时候，中国共产党、中国政府和中国人民向我们伸出了援手，伊朗人民将永远铭记这份雪中送炭的真挚情谊。伊朗希望学习中国的抗疫经验，共同抗击疫情。

英国社会科学院院士阿尔布劳表示，中国分享信息和经验，支持其他国家抗击疫情，以自身行动诠释了构建人类命运共同体的重要性。在合作抗疫过程中，各国对人类命运共同体理念有了更深入理解。

津巴布韦非洲民族联盟—爱国阵线副主席兼第二书记、副总统奇温加表示，津巴布韦感谢中国政府采取果断行动抗击疫情，积极开展国际合作。中国政府和中国人民为抗击疫情作出了巨大奉献，体现出大国的责任与担当。

塞尔维亚前进党副主席久里奇表示：“推动构建人类命运共同体具有重要意义，世界各国应当互帮互助，共同建设美好明天。中国坦诚、坚定地与世界各国分享抗击疫情的宝贵经验，毫无保留地提供急需的医疗支持，中国为各国团结互助树立典范。”

“扩大国际合作符合各国共同利益”

捷克和摩拉维亚共产党主席、捷克众议院副议长沃伊捷赫·菲利普表示，在全球公共卫生危机下，仍有一些势力通过歪曲事实，在公众中煽动猜疑、仇恨的情绪，企图在捷克和整个国际社会实现其狭隘的政治目的，这种行为应当受到谴责。

法国共产党全国书记鲁塞尔表示，西方一些政客和媒体对中国“污名化”，实质是为了掩盖自身问题。

突尼斯计划运动党总书记穆赫辛·马尔祖克表示：“将疫情政治化不利于合作，将增加世界不稳定因素。对包括突尼斯在内的许多国家而言，进一步扩大国际合作符合各国共同利益。”

英国皇家国际问题研究所主席吉姆·奥尼尔认为，各国应当理性看待中国在全球抗疫中的作用，从中国抗疫行动中借鉴经验。

澳大利亚罗伊研究所研究员勒马耶认为，新冠肺炎疫情正在考验国际社会的凝聚力。全球政治失灵比疫情给人类社会带来的威胁更大，世界各国的正确反应至关重要。国际社会中合作与挑战并存，如果处理不当，将极大地影响全球化的发展。

《 人民日报 》（ 2020年05月19日 17 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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