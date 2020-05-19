中国民间力量助力全球抗疫合作

民间力量，民心相通的使者。“我期待着更多像中国和平发展基金会一样的民心相通使者，在‘一带一路’沿线各国开展合作、造福民众。”习近平主席2019年给老挝中老友好农冰村小学全体师生回信时的话，始终鼓舞着中国民间力量投身于国际合作事业。

面对新冠肺炎疫情，国际社会许多成员给予了中国宝贵支持和帮助。中国也尽己所能，开始了一场规模空前的国际人道主义行动。其中，中国民间组织发挥专长、相互配合、积极探索，为推进疫情防控国际合作作出了重要贡献。

抗疫国际合作中，中国民间力量在一个个时间节点上留下的清晰足印，让各国民众之间的情感纽带更加牢固。

急人所急，把各类物资送到最需要的地方

3月，在中联部指导下，中国最大的国际交流类社会组织联合体——中国民间组织国际交流促进会（中促会）发起“丝路一家亲”民间抗疫共同行动（以下简称“共同行动”），呼吁民间力量向有需要的国家提供力所能及的帮助，得到积极响应。目前，在共同行动框架下，中国民间力量已与50多个国家开展了物资捐赠、经验分享、志愿者派遣等多种形式的抗疫合作，对外援助金额达1.73亿元人民币。

3月11日，在中促会、中国红十字基金会支持下，北京光华设计发展基金会联合157家社会团体和单位发起“绿丝带行动”，根据收到的需求提供物资援助。

3月15日上午，由深圳市猛犸公益基金会和华大基因科技有限公司（华大基因）向塞尔维亚紧急捐赠的核酸检测试剂盒运抵德国杜塞尔多夫。华大基因驻当地员工争分夺秒提货、分装，当天傍晚物资就送交塞尔维亚驻杜塞尔多夫总领事手中，当晚即搭乘专机运抵塞首都贝尔格莱德。

4月7日，意大利布莱西亚市的Metech STG公司发来求助邮件：当地的贝迪祖雷养老院急需防护物资。“绿丝带行动”国际合作部立即行动，制定物资捐助计划，联系物资捐赠方、寻找物流渠道，由Metech STG公司与养老院沟通并提供相应文书。半个月后，养老院寄来照片，确认已收到防护物资。迄今，“绿丝带行动”吸引了295名国际志愿者加入，向意大利、伊朗、斯里兰卡、俄罗斯、阿根廷、法国、南非、墨西哥等18个国家以及联合国人居署捐赠了300万元人民币的抗疫物资。

这样雪中送炭的国际捐赠还有很多。两个多月来，中国和平发展基金会的捐赠已覆盖意大利、西班牙、伊朗、缅甸、柬埔寨、老挝、巴基斯坦、南非、苏里南等10余个国家。“腾讯全球战疫基金”已捐出770万件医疗物资，飞行距离可绕地球三圈半。北京新阳光慈善基金会为伊朗抗疫公开募捐超过600万元人民币，捐赠人数达23万多人。

与欧美发达国家相比，发展中国家大多人口稠密、公共卫生体系负担更重，守护发展中国家和弱势群体，对全球战疫至关重要。

3月24日，尼泊尔开始实行居家隔离模式。4天后，尼泊尔南部第二省米西拉比哈里市主要街道上，每隔100米就新添了一个颜色鲜亮、贴有中国国旗的铁桶，这是中国扶贫基金会和西藏善缘基金会为当地捐赠的“卫生防疫洗手站”。居民们经过时，拧开铁桶上的水龙头，挤点儿消毒洗手液，就可以免费洗手。当地乡镇卫生院的医生们向民众展示洗手方法。这样的“洗手站”，尼泊尔已经有180个。该市副市长安妮塔·库玛里·萨表示：“这些水桶和洗手液，可以帮助贫困与弱势群体进行手部清洁，阻止病毒传播。”

在埃塞俄比亚、尼泊尔和缅甸，中国扶贫基金会拨出700万元人民币，疫情期间每月为贫困儿童免费发放“粮食包”，预计到今年7月，将惠及当地共1.5万人；在黎巴嫩和叙利亚边境，北京平澜公益基金会驻黎办公室为难民营里的人们分发“抗疫爱心包”，包括食品和消毒剂、肥皂等卫生用品……

点滴善行，犹如一颗颗珍珠，串成光彩夺目的爱心链条。

他们有一个响亮的名字——中国民间志愿者

4月28日晚，中华慈善总会蓝天救援队援柬分队一行10人抵达柬埔寨首都金边，帮助当地进行消杀工作。10名队员年龄各异，有身经百战的60后，也有一腔热血的90后，有的队员刚刚结束武汉抗疫的轮换休整。他们穿着整齐划一的深蓝色队服，肩上的五星红旗格外醒目。危难面前，他们有一个响亮的名字——中国民间志愿者。

40摄氏度高温下，队员们身穿密封的防护服，头戴全封闭防护面罩，背负16公斤重的设备，每天连续工作8—12个小时。最忙时，他们一天要奔赴7个场所。脱下防护服的那一刻，队员们汗如雨下，鞋子里都能倒出一碗水来。整整15天，他们奔赴金边市、西哈努克省等10个省市，行程1400多公里，完成了对医院、学校、市场、政府办公场所、军营、社区、酒店、车站等50多处公共场所总面积约159万平方米的消杀作业，还对柬埔寨医护人员、警察和社区工作者开展防疫技能培训，为柬埔寨各地复工复学复市保驾护航。

每到一处，蓝天救援队都会在当地刮起“蓝色旋风”。当地民众献上柬埔寨特色纺织品“水布”表示感谢，一路走下来，救援队车里五颜六色的“水布”堆得像一座小山。柬方负责对接的一位工作人员被他们不畏艰难的工作精神所打动，每天自费采购新鲜水果送到蓝天救援队驻地。不少民众在当地中文网络媒体上留言：“遇到困难才知道，什么是远亲不如近邻”……

柬埔寨政府内阁办公厅国务秘书、民间社会组织联盟论坛主席盖里维希称赞道：“蓝天救援队对柬埔寨的支持与帮助，充分体现了柬中两国守望相助、患难与共的兄弟情义！”柬方还计划成立一支柬埔寨版“蓝天救援队”，提升柬埔寨对突发灾害的应对能力。

青山一道，同担风雨。携手前行，带来温暖与力量。

“云”端交流，织就一张张疫情防控网

3月4日，世界针灸学会联合会开展了一场国际“线上会诊”，中国中医专家和伊朗医生共同为伊朗新冠肺炎患者开展线上诊断。一位80岁伊朗老人高烧不止，伴有严重的咳嗽、胸闷、呼吸困难症状，服用抗病毒药物多天后仍不见好转。在伊朗医生的帮助下，中医专家们根据患者症状、CT结果和舌相，开出清热解毒的药方，并加入黄芪等补气药物，配合针灸、艾灸、拔罐等中国传统方法开展治疗。连续6天治疗后，伊朗传来好消息：老人的症状已得到显著缓解。中医药的抗疫效果传开，又有500多名伊朗患者陆续接受了中西医结合疗法。

迄今，世界针灸学会联合会共举行了9场国际“线上会诊”，取得了良好效果。土耳其卫生部传统与补充医学司司长梅赫梅特·扎菲尔·卡莱齐说，土耳其部分医院已将针灸、草药等传统医疗方法应用于新冠肺炎救治。老挝也将中医药写入本国第二版新冠肺炎诊疗方案。中国和平发展基金会还向老挝捐赠了860人份的“清肺排毒汤”。

丝绸之路沿线民间组织合作网络是中促会响应习近平主席在首届“一带一路”国际合作高峰论坛上提出的倡议，于2017年发起成立的，目前已有300多家中外民间组织会员。它组织的民间组织疫情防控线上交流分享会，已覆盖黎巴嫩、尼泊尔、柬埔寨、肯尼亚、缅甸等8个国家200多家组织机构。

“新冠肺炎是否会通过母婴传播？”“婴幼儿感染新冠肺炎后康复，对其成长发育是否有影响？”“疫情期间新生儿疫苗应如何接种？”……在5月10日举行的民间组织疫情防控线上交流南非站分享会上，非洲民众向中国专家积极提问。

“在母亲节这个特殊日子，中方组织妇女儿童防范疫情知识交流会，体现出对妇女儿童的关心和照顾，令人感动。我深表感谢！”全程参加南非站分享会的南非非国大妇联总书记梅戈·马图巴激动地说，通过这种务实、灵活的线上交流方式，她了解到中方的许多抗疫秘诀。

南非非政府组织“3+1”执政联盟成员全国公民组织主席姆达肯表示，南中两国参与疫情防控的民间组织应当加强交流互动，积极对话，分享各自的经验和心得，为更好地应对大规模传染疾病作出更大贡献。

援鄂医疗队的王素娟医生向缅甸同行详细介绍了病毒的传播途径、检测方式和防护措施等，还分享了一线抗疫的鲜活经验；北京地坛医院的王融冰医生向埃及同行介绍了中西医结合的特色治疗方式；针对非洲民众居家隔离期间的心理疏导需求，北京协和医院心理专家曹锦亚医生为埃塞俄比亚同行开展了心理疏导问题讲座……“云”端交流，正在织就一张张疫情防控网。

大道无垠，大爱无疆。中国民间力量以实际行动，向世界展示着抗疫国际合作中的中国理念与精神，传递着人道主义的温暖和力量，谱写着构建人类命运共同体的时代篇章。

《 人民日报 》（ 2020年05月19日 03 版）