保居民就业重在打造“稳就业生态”

人力资源和社会保障部近日发布公告，对拟发布新职业信息进行公示，拟新增区块链工程技术人员、社区网格员、互联网营销师、信息安全测试员、区块链应用操作员、核酸检测员、在线学习服务师、增材制造(3D打印)设备操作员等10个新职业，新增“互联网营销师”职业下的“直播销售员”、“网络与信息安全管理员”职业下的“互联网信息审核员”、“银行信贷员”职业下的“小微信贷员”等8个新工种。

在统筹推进常态化疫情防控和经济社会秩序恢复的当下，人社部公示拟发布的新职业信息，突出了“助力新冠肺炎疫情防控，促进劳动者就业创业”的现实考量。同时，拟新增的新职业、新工种主要集中在互联网行业以及运用互联网技术较多的行业和领域，既是对“互联网＋”新经济、新业态在促进就业中发挥重要作用的认可，也从一个侧面展示了新经济、新业态继续发力扩大就业、推动经济社会高质量发展的前景。

直播带货的李佳琦、薇娅们，实际上就是“互联网营销师”或“直播销售员”，疫情期间陪学生上网课的老师，实际上可称为“在线学习服务师”……新经济、新业态不断创造出大量新职业、新工种，为社会提供更多就业机会，这在日前发布的《微信就业影响力报告》（2019-2020）》（简称《报告》）中也得到全面印证。《报告》透露，由公众号、小程序、微信支付、企业微信等构成的微信生态，2019年带动就业机会2963万个，其中直接带动就业机会2601万个，同比增长16%。

《报告》认为，一个全民数字化就业的时代已经来临。微信生态创造和稳定就业的实践显示，我国全民数字化就业呈现出“从数字化岗位向岗位数字化转变”“按需结合、灵活发散的就业方式逐步普及”“新生产工具成为就业标配”三大趋势，具有年轻人大学生成主力军、重点帮扶人群就业不难、产业链条延长、就业方式更灵活、带动线下就业能力增强等鲜明特点。以产业链条延长为例，2019年小程序服务商、企业微信服务商、微信支付服务商共带动就业292万人，在带动总就业中占比9.9%。

当前，我们要扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，全面落实保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转任务，“六稳”之首为稳就业，“六保”之首为保居民就业，促进就业是重中之重。微信创造和稳定就业带给人们一个重要启示，就是保居民就业要有系统思维和“生态思维”，要打造规模化、系统化的“稳就业生态”，通过生态的机制和力量优化整合资源，多层次、全方位协同发力，切实保障“就业优先”。

一般而言，促进和扩大就业可以采取财政政策、货币政策、劳动政策、保险政策以及支持企业稳岗、加强就业培训、增加国有单位招聘、改革招聘模式等政策手段，在某一段时间或特定条件下，可以重点采取其中一种或几种手段。而要打造规模化、系统化的“稳就业生态”，就要进行科学的顶层设计和制度安排，加强各项政策之间的统筹协调，发挥不同政策的互补性和协同性，把各项政策目标统一到保居民就业上来，提高综合运用政策的实效，为实现“六稳”“六保”打下坚实的就业基础。