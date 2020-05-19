国家卫健委：5月18日新增确诊病例6例 本土病例吉林2例、湖北1例

人民网北京5月19日电（董童）国家卫生健康委于19日在官网发布的《截至5月18日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，5月18日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例6例，其中境外输入病例3例（内蒙古3例），本土病例3例（吉林2例，湖北1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（上海1例）。当日新增治愈出院病例3例，解除医学观察的密切接触者292人，重症病例增加2例。境外输入现有确诊病例46例（含重症病例3例），现有疑似病例3例。累计确诊病例1707例，累计治愈出院病例1661例，无死亡病例。

情况显示，截至5月18日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例85例（其中重症病例10例），累计治愈出院病例78241例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例82960例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者740428人，尚在医学观察的密切接触者5054人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者17例（无境外输入）；当日转为确诊病例1例（无境外输入）；当日解除医学观察75例（境外输入2例）；尚在医学观察无症状感染者389例（境外输入29例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1540例。其中，香港特别行政区1055例（出院1025例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院44例），台湾地区440例（出院398例，死亡7例）。