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国家卫健委：根据境外疫情变化加强闭环管理 严防引发本土疫情

2020年05月18日16:00 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月18日电 （李轶群）18日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，5月17日，全球单日新增确诊病例首次超过10万例，累计确诊病例超过452万例，防输入压力持续加大。要根据境外疫情变化，适应人员往来和经济合作可能增加的情况，对入境人员、参与入境转运人员等做到应检尽检，加强闭环管理，严防引发本土疫情。

米锋通报，5月17日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例7例，其中境外输入内蒙古病例4例；本土病例3例，分别为吉林2例，上海1例；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入上海病例。当日新增治愈出院病例11例，解除医学观察的密切接触者246人，重症病例减少2例。

境外输入现有确诊病例45例，其中重症病例2例；现有疑似病例4例。累计确诊病例1704例，累计治愈出院病例1659例，无死亡病例。

截至5月17日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例82例，其中重症病例8例；累计治愈出院病例78238例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例82954例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者740054人，尚在医学观察的密切接触者4970人。

新增无症状感染者18例，其中境外输入2例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察85例，其中来自境外输入1例；尚在医学观察无症状感染者448例，其中境外输入31例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1540例。其中，香港特别行政区1055例，澳门特别行政区45例，台湾地区440例。

(责编：李轶群、许晓华)


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