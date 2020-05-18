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养老机构今起可预约探视

规范程序 设置专区 继续封闭式管理 

2020年05月18日14:09 来源：北京日报

今起，北京市养老服务机构常态化疫情防控措施将从1.0版调整为2.0版。养老机构将设置探访专区，家属可预约探访；凡养老服务机构的返院及新入院老年人、返岗及新入职员工，均应按要求进行核酸检测，合格后可入院或上岗；养老服务驿站也将适度恢复开展居家养老服务，包括送餐、高龄老人探视等“非接触”式上门服务。

“七进八不进”

自疫情发生以来，本市养老机构采取全封闭模式。昨日，市委社会工委、市民政局正式发布《关于调整优化养老服务机构常态化疫情防控措施的通知》及《关于应对疫情影响促进养老服务机构持续健康发展的通知》。明确了养老机构继续坚持封闭式管理、规范家属探视程序、老人返院程序、员工通勤返岗、适度恢复驿站服务等措施。

按照规定，进入养老机构探视有“七进”“八不进”的要求。探视家属、春节回家老年人、外出就医老年人、新入住老年人、返岗员工、新入职员工，以及检查、维修、医护等必要保障人员这七类人员经相关程序、做好防护，可以进入养老机构。

“八不进”，是指15天内接触入境回国人员；与已确诊或疑似病例有接触；有发热、咳嗽、流涕、腹泻等可疑症状；属于无症状感染者或无症状感染者的密切接触者，或者接触过无症状感染者及其密切接触者；家中有正在居家隔离观察人员；15天内曾经到过北京以外中高风险地区，或接触过外省市中高风险地区人员；15天内参加过聚会或未进行自我防护情况下去过超市等人员密集场所；北京健康宝认证为“异常”状态的，这八类情形人员，不得进入养老机构。

外来人员进入养老机构，必须填报申报承诺表，全程佩戴医用外科口罩、落实手消毒、出示北京健康宝（绿码）。对于进入老年人生活区的，实行从严防护措施，须全程穿隔离衣、戴脚套。

每次探视不超两人

市委社会工委委员、市民政局副局长李红兵表示，现阶段探视老人需按照“非必要不探视、探视必须预约”的原则，允许家属有条件探视。

首先，养老机构内老人的监护人、直系亲属经预约、评估后可以探视。每次探视人数不得超过2人，每月探视次数不超过2次。因老人病重、病危、病故等特殊情况需探视到访的，不受时间限制。

探视人员健康宝必须是“绿码”的才可进入。全程须穿戴医用外科口罩、手套，并须遵守规定时间、规定人数、规定路线、规定区域探视，一般不得进入老年人生活区。如需进入重度失能等不便移动的老人房间探视，探视人员还须全程穿隔离衣、戴脚套等。

家属探视将实行“一院一方案”。养老机构要设置探视专区，并应设置在通风较好、不形成聚集的场所，不得设置在老人生活区，并做到一人次一消毒一通风。在天气、场地允许的情况下，鼓励室外探视。

对于需要定期去医院透析、化疗的老年人，建议将其安排在相对独立的隔离区（室）生活，方便进出。

养老机构将公布探视预约电话、微信，为探视人员提供必要的防护用品。本市已陆续向各区下发4.6万套防护服。

返院老人需检测两次

春节回家老人返院要“先预约、后返院”，需要填报申报承诺表，老人与其他人员共同居住的，应对共同居住人一并调查。

同时，开展两次核酸检测。老人返回养老机构前，应进行一次核酸检测，结果为阴性的可入院隔离；隔离观察14天后，再进行核酸检测，仍为阴性的方可返回生活区。

两次检测均为免费检测。老年人向机构申请返院时，院方将与老人或家属明确相关安排。

因养老机构缺乏隔离观察场所导致老年人难以返院的，由各区民政局指定有条件的养老机构设置集中隔离观察过渡场所。

临时外出透析、化疗等就医老人就医结束后不应再要求居家隔离14天，在院内隔离观察满14天无异常后，可返回生活区。住院就医老人，在核酸检测、血清抗体（IgM和IgG）检测无异常后可返回养老机构，并经院内隔离观察14天无异常后，可返回生活区。

此外，养老机构在具备隔离条件、护理能力的前提下，可接收新入住老人。

养老驿站恢复“无接触”式服务

社区养老服务驿站有条件恢复居家养老服务，并优先满足困难老人照护服务需求。

开业运营的社区养老服务驿站，参照快递、外卖等人员社区防控要求，提供“无接触”服务。

具体流程为：由社区养老服务驿站服务区域的社区（村）为符合条件的工作人员办理小区出入证。持证、“绿码”且体温正常的，可允许其进入小区。

不过，入户服务和集中就餐、跳舞、讲座等聚集性活动继续暂停。

新入职及返岗员工也需检测

除了家属探视，工作人员封闭式管理也有所“解封”。养老机构新入职员工及返岗员工须在养老机构外指定场所隔离观察14天、且经核酸检测无异常后可上岗。实行全天自我健康监测和日报告机制，不得带病上岗。

通勤员工要求“四不”：不离京、不外出聚餐、不乘坐地铁上下班、不去人员密集场所。与老人密切接触员工须在服务过程中全程佩戴医用外科口罩，做好“洁手”环节。

检查、维修、医护等必要保障服务人员，在落实防护措施后，可入院工作。(记者 金可)

(责编：李轶群、许晓华)


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