北京市发改委： 加紧研究建设公共卫生安全应急保障基地

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组复工复产防控组副组长、市发展改革委主任谈绪祥表示，市发改委正在会同有关部门加紧研究建设本市公共卫生安全应急保障基地，进一步提升全市应急医疗物资保障能力和水平。

据介绍，公共卫生安全应急保障基地将以实物储备为基础，以能力储备为核心，以信息储备为保障，形成统一调度、统一管理、统一配送的公共卫生安全应急物资保障网络，构建综合性公共卫生安全应急保障体系。基地建设将坚持集约化、社会化、专业化、智能化原则。优先利用工业腾退用地，将多种功能优化复合叠加，最大化土地利用效率。遵循医疗物资储备规律和专业化要求，充分发挥北京医疗企业资源优势，采用政企合作、多元主体参与、市场化运营的模式进行建设和运营。充分运用大数据、物联网、区块链等新一代信息技术，提高储备设施建设现代化水平。

谈绪祥表示，相关部门将加快推进，不断强化本市公共卫生安全应急保障能力。（记者 孙乐琪）