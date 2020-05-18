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国家卫健委：出台疫情防控技术方案指导学校全面复学复课

2020年05月18日11:08 来源：新华网

新华社北京5月17日电（记者郁琼源、田晓航）国家卫生健康委员会疾控局监察专员王斌17日在国务院联防联控机制新闻发布会上说，国家卫健委和教育部联合出台了大专院校、中小学校和包括托幼机构的疫情防控技术方案，指导学校全面复学复课。

王斌说，在学校复学复课的过程中，首先，建立协作机制，完善防控制度。医疗卫生机构和教育部门尤其是学校加强沟通协调，要形成“点对点”的协作机制，指导学校制定疫情防控工作方案，学校应急处置预案和一系列的防控工作制度，确保各项防控措施能够落实到位。

同时，学校要对老师和学生开展健康监测，做好人员管控。尤其是对班级做好晨午检制度，每天上午下午做好学生的缺课登记，要对学生做症状检查，比如测体温，看看孩子们有没有可疑的症状，要加强对缺课孩子的管理，严禁有症状的孩子带病上课。在学校复学复课的过程中，要控制聚集性活动和校内人员的密度，孩子们之间要保持安全的防护距离。

此外，加强学校的环境卫生治理。尤其是要加强教室、食堂、宿舍、洗手间、洗漱间这些场所的环境卫生，这些地方要以清洁为主、预防性的消毒为辅，教室、办公室要加强开窗通风，引导师生养成良好的卫生习惯，尤其加强孩子们手卫生的管理，保持手部的清洁，减少孩子们感染的机会。

“做好学校的应急处置，加强对学校的督导检查。师生一旦出现可疑症状，一方面要向学校及时报告，另一方面要及时通报卫生部门，及时进行居家医学观察或就医，进行进一步的医学排查，一旦发现疑似病例，学校应该立即启动应急预案，采取防控措施。”王斌说。

(责编：李轶群、许晓华)


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