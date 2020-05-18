国家市场监管总局：对发“疫情财”的违法者严惩不贷、一查到底

人民网北京5月18日电（董童）据国家市场监管总局官网消息，市场监管总局高度重视近期熔喷布等防疫物资价格再度暴涨情况，组成专案组，赴江苏、上海、浙江、广东等地严查中间商和生产厂家价格违法行为，坚决斩断哄抬熔喷布等防疫物资价格的违法链条。

据了解，4月下旬，国家市场监管总局通过前期线索摸排，查处了一系列相互关联的中间商、生产厂家哄抬熔喷布等防疫物资价格违法案件。经查，上海中间商马某通过空壳公司从上海某熔喷布生产企业低价获得熔喷布、纺粘无纺布并高价倒卖，累计获利600余万元。中间商余某某通过马某等多个渠道拿到货源后加价进行倒卖，累计获利300余万元。

国家市场监管总局相关负责人表示，上述案件违法情形复杂，当事人既有中间商也有生产厂家，既有企业也有个人；涉案产品既有熔喷布、纺粘无纺布，也有聚丙烯改性料。当事人违法手段隐蔽，参与哄抬炒作的上下游之间一般不签合同、不开发票，一些中间商与生产企业工作人员内外勾结，借助空壳公司逃避监管。专案组联合地方市场监管部门，在公安机关支持下，克服重重困难，有效锁定证据，短期内立案调查9起典型案件。其中，广东江门某无纺布公司案对当事人罚没共计3270余万元。对涉嫌犯罪的4起案件，已移交公安机关。

该负责人提出，各级市场监管部门将进一步加大对熔喷布等防疫物资价格监管力度，对疫情防控期间哄抬价格、发“疫情财”的违法者严惩不贷、一查到底，全力维护市场秩序，为统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展作出应有贡献。