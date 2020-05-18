确保安全健康的工作环境

本报北京5月17日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制17日召开发布会，介绍常态化疫情防控和促进职业健康工作情况并答记者问。

“当前，境外疫情持续蔓延，疫情输入压力和国内个别地区出现的散发病例、聚集性病例增加了我国疫情反弹的风险，防控工作不能有丝毫放松。”国家卫生健康委疾控局监察专员王斌说，吉林省舒兰市发生的局部疫情表明，当前的疫情防控工作还有一些薄弱环节，个别地区存在麻痹松懈的思想，“聚集性疫情提示我们，核酸检测范围需要进一步扩大，尤其对重点人群要做到‘应检尽检’。”

近期，国务院联防联控机制针对复工复产疫情防控的落实情况进行了专项检查。国家卫生健康委职业健康司副司长谢杨介绍，检查发现，绝大多数企业防控措施落实情况良好，没有发现企业因复工复产带来疫情反弹，“我们将继续督促指导企业落实各项防控措施，确保员工有安全健康的工作环境。”

我国制造业从业人数超过1亿人，不少都是劳动密集型企业。国家卫生健康委职业卫生中心主任樊晶光提示，制造业企业要做好定期消毒工作，保持工作环境整洁卫生，加强工作场所通风换气等。“餐饮、超市、交通等服务行业，以及公共窗口的工作人员，接触的人流量比较大，距离比较近，感染风险相对较高。”中国疾控中心研究员冯录召建议，从业人员应与顾客保持安全的社交距离，此外要对从业人员做好每天健康监测。

为了做好学校的复学复课，国务院联防联控机制出台了大专院校、中小学校和托幼机构的疫情防控技术方案。王斌表示，医疗卫生机构与教育部门尤其是学校要加强沟通协调，形成“点对点”的协作机制，确保各项防控措施落实到位。

据介绍，截至5月16日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例86例，其中重症病例10例；累计治愈出院病例78227例，累计死亡病例4634例（吉林省核增1例），累计报告确诊病例82947例（吉林省核增1例），现有疑似病例4例。当日新增确诊病例5例，其中境外输入2例；新增无症状感染者12例，其中境外输入1例；新增治愈出院病例8例，解除医学观察的密切接触者633人，重症病例减少1例。

《 人民日报 》（ 2020年05月18日 04 版）