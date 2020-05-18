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全国助残日活动关爱残疾人

2020年05月18日08:32 来源：人民网－人民日报海外版

今天是第三十次全国助残日，此次助残日主题为“助残脱贫 决胜小康”。

中国残联、人力资源和社会保障部今天上午共同举办了第三十次全国助残日主题活动。中国残联副主席、副理事长程凯，人力资源和社会保障部副部长李忠等有关负责人，多家社会机构以及残疾人代表共计60余人参加了活动。在活动现场，智联招聘、微店、新浪微博、58同城、易才集团等社会机构，就加大残疾人就业帮扶力度、开展残疾人职介服务、推进社会人力资源帮扶残疾人就业等进行了经验交流，部分企业还与残疾人签订了劳动协议。

中国残联主席张海迪作词、中国残疾人艺术团盲人演员蒋灿作曲并演唱的全国助残日主题歌曲《一个也不能少》今天正式发布。

由中国残联策划、讲述残疾人脱贫和帮扶残疾人脱贫的《奋斗开出幸福花》《情满扶贫路》两本图书日前由中国盲文出版社、求真出版社出版发行。《奋斗开出幸福花》讲述了53位贫困残疾人脱贫致富的典型案例。《情满扶贫路》讲述了50名帮扶残疾人脱贫致富者的先进事迹。

今晚，由中国残疾人福利基金会、中国残疾人事业新闻宣传促进会举办的“爱在助残日 情满秀水街”——李琛线上直播公益演唱会活动在北京秀水街举行，中国网直播。（记者陈劲松）

(责编：李轶群、许晓华)


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