“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领……随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党。”今年2月，在武汉举行的一场火线入党宣誓仪式上，在面对党旗许下庄严誓言后，一位火线入党的同志难抑激动心情：“在武汉保卫战这个关键的时候，能够成为一名光荣的预备党员，是一种荣誉，更是一份激励，也是一份沉甸甸的责任。我将永远记住这个神圣的时刻，用工作成效体现忠诚担当。”

习近平总书记强调，广大干部特别是年轻干部要经受严格的思想淬炼、政治历练、实践锻炼，发扬斗争精神，增强斗争本领，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而顽强奋斗。我们党之所以能历经挫折而不断奋起、历尽磨难而淬火成钢，不断筑就事业新辉煌，其中一个根本原因是坚持把思想建设作为党的基础性建设，引导和激励广大党员、干部在经受思想淬炼中成长进步，不断开辟思想建党、理论强党的新境界。

从认识论上讲，人的思想形成是一个过程，包括思维方式、价值观念、人生态度、行为取向的形成与确立。思想淬炼不仅遵循思想形成的内在规律，而且有着明确要求，实质上是不断追求真理、认识真理，确立正确世界观、人生观、价值观的过程。对于党员、干部来说，加强思想淬炼是一项政治要求和任务，离不开躬身实践。抗击新冠肺炎疫情，也是对广大党员、干部的一次思想淬炼。从疫情防控阻击战取得的重大战略成果来看，党员、干部队伍总体是好的，经受住了各种考验。但也有少数党员、干部表现欠佳：有的不敢担当、不愿负责，畏首畏尾，什么都等上面部署，不推就不动；有的疲疲沓沓、拖拖拉拉，情况弄不清、工作没思路。这些行为是对党和人民极端不负责任的表现，也是思想淬炼未过关的表现。

科学理论是共产党人的锐利思想武器和思想力量之源。在应对重大风险挑战中淬炼思想，首先要在用科学理论武装头脑上下真功夫、长功夫，深化理论认知、开阔理论视野、增强理论思维，不断提高理论素养和思维能力。在疫情防控阻击战中，广大党员、干部深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示精神，掌握蕴含其中的马克思主义立场观点方法，在学深悟透、融会贯通上有新收获，在转化运用、指导实践上有新成效。学习理论是否能够深钻细研、勤耕不辍、艰辛求索，直接体现思想淬炼之功。广大党员、干部要防止浅尝辄止、学而不思，困惑盲从、学而不信，知行不一、学用脱节，增强以学启智增才的动力，保持真学真懂真信真用的定力，在具有许多新的历史特点的伟大斗争中，不断提高思想觉悟、升华思想境界、增强思想能力，做到信念坚、政治强、本领高、作风实。

注重思想改造，彰显共产党人勇于自我革命的品格。在应对重大风险挑战中淬炼思想，还要经常检视反思自己的思想言行，掸去思想上的灰尘，不断自我修炼、自我净化、自我约束、自我提高。当前，我国疫情防控向好态势进一步巩固，但保持疫情防控成果、防止疫情反弹的任务繁重。在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作中显身手、见成效，广大党员、干部须进一步加强思想淬炼，坚持高标准严要求，认真查找自身在政治思想、品德修养、作风纪律、廉洁自律、能力素质等方面存在的差距，深挖思想根源，找准问题症结并大力解决，努力提升能力素养、掌握专业知识，以更严作风、更实举措把党中央决策部署落实落地，奋力实现今年经济社会发展目标任务。

（作者为国防大学联合作战学院教授）

《 人民日报 》（ 2020年05月18日 09 版）