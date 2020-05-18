热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

在应对重大风险挑战中淬炼思想

邓一非

2020年05月18日08:30 来源：人民网－人民日报

“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领……随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党。”今年2月，在武汉举行的一场火线入党宣誓仪式上，在面对党旗许下庄严誓言后，一位火线入党的同志难抑激动心情：“在武汉保卫战这个关键的时候，能够成为一名光荣的预备党员，是一种荣誉，更是一份激励，也是一份沉甸甸的责任。我将永远记住这个神圣的时刻，用工作成效体现忠诚担当。”

习近平总书记强调，广大干部特别是年轻干部要经受严格的思想淬炼、政治历练、实践锻炼，发扬斗争精神，增强斗争本领，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而顽强奋斗。我们党之所以能历经挫折而不断奋起、历尽磨难而淬火成钢，不断筑就事业新辉煌，其中一个根本原因是坚持把思想建设作为党的基础性建设，引导和激励广大党员、干部在经受思想淬炼中成长进步，不断开辟思想建党、理论强党的新境界。

从认识论上讲，人的思想形成是一个过程，包括思维方式、价值观念、人生态度、行为取向的形成与确立。思想淬炼不仅遵循思想形成的内在规律，而且有着明确要求，实质上是不断追求真理、认识真理，确立正确世界观、人生观、价值观的过程。对于党员、干部来说，加强思想淬炼是一项政治要求和任务，离不开躬身实践。抗击新冠肺炎疫情，也是对广大党员、干部的一次思想淬炼。从疫情防控阻击战取得的重大战略成果来看，党员、干部队伍总体是好的，经受住了各种考验。但也有少数党员、干部表现欠佳：有的不敢担当、不愿负责，畏首畏尾，什么都等上面部署，不推就不动；有的疲疲沓沓、拖拖拉拉，情况弄不清、工作没思路。这些行为是对党和人民极端不负责任的表现，也是思想淬炼未过关的表现。

科学理论是共产党人的锐利思想武器和思想力量之源。在应对重大风险挑战中淬炼思想，首先要在用科学理论武装头脑上下真功夫、长功夫，深化理论认知、开阔理论视野、增强理论思维，不断提高理论素养和思维能力。在疫情防控阻击战中，广大党员、干部深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示精神，掌握蕴含其中的马克思主义立场观点方法，在学深悟透、融会贯通上有新收获，在转化运用、指导实践上有新成效。学习理论是否能够深钻细研、勤耕不辍、艰辛求索，直接体现思想淬炼之功。广大党员、干部要防止浅尝辄止、学而不思，困惑盲从、学而不信，知行不一、学用脱节，增强以学启智增才的动力，保持真学真懂真信真用的定力，在具有许多新的历史特点的伟大斗争中，不断提高思想觉悟、升华思想境界、增强思想能力，做到信念坚、政治强、本领高、作风实。

注重思想改造，彰显共产党人勇于自我革命的品格。在应对重大风险挑战中淬炼思想，还要经常检视反思自己的思想言行，掸去思想上的灰尘，不断自我修炼、自我净化、自我约束、自我提高。当前，我国疫情防控向好态势进一步巩固，但保持疫情防控成果、防止疫情反弹的任务繁重。在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作中显身手、见成效，广大党员、干部须进一步加强思想淬炼，坚持高标准严要求，认真查找自身在政治思想、品德修养、作风纪律、廉洁自律、能力素质等方面存在的差距，深挖思想根源，找准问题症结并大力解决，努力提升能力素养、掌握专业知识，以更严作风、更实举措把党中央决策部署落实落地，奋力实现今年经济社会发展目标任务。

（作者为国防大学联合作战学院教授）  

《 人民日报 》（ 2020年05月18日 09 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn