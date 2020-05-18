全球团结抗疫是当务之急

疫情所照鉴的全球卫生治理不足，是当今世界必须共同直面的挑战。世人期待的，是团结合作力量的进一步凝聚，是战胜病毒的希望之光，更是人类卫生健康共同体的光明未来

新冠肺炎疫情蔓延，全球凝心聚力、切实行动、团结抗疫，是当务之急，关乎人类生命安全和身体健康。第七十三届世界卫生大会将于5月18日以视频会议形式召开，特殊时期，特殊使命，承载着世界各国人民的期待。

正如习近平主席在二十国集团领导人特别峰会上阐述的重要主张：“当前，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。”国际社会的主流意愿，就是携手抗疫、共克时艰。

世界卫生组织是联合国专门机构，是协调推进全球抗疫合作的核心力量。世卫组织在谭德塞总干事领导下，秉持客观、公正、科学的态度，积极推动抗击疫情国际合作，得到国际社会广泛认可。

连续数月，世卫组织付出的艰苦努力都处于全球聚光灯下：协助各国加强疫情防控和能力建设；与众多伙伴合作提供权威信息，向公众、医护人员和各国发布了数十份技术指导；通过世卫组织全球专家网络协调一流的科学家，组织、优化全球科研力量；携手世界主要网络平台，应对随疫情次生的“信息流行病”；为一线医护人员提供必要的医疗设备，世卫组织与合作伙伴订购了3000万套检测设备，并向需求最迫切的国家运送大批口罩、护目镜等设备；培训、动员医护人员，在线提供40多种语言的培训课程；启动“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议，筹集74亿欧元，用于加速研发生产并公平分配新冠肺炎疫苗、诊断和治疗工具……大量数据和事实说明，无论是发布权威信息、提供技术指引、筹措防疫物资，还是协调全球抗疫行动，世卫组织都功不可没。

病毒没有国籍，疫情不分种族、国家、地域。人类是命运共同体，团结合作抗疫是唯一出路。当前，支持世卫组织发挥积极作用，就是维护人类生命安全和身体健康。“77国集团和中国”最近发表声明，赞赏世卫组织在抗击新冠肺炎疫情过程中发挥领导作用；不结盟运动举行应对新冠肺炎视频峰会并通过政治宣言，支持世卫组织在全球抗疫中的领导作用——上述支持分别代表了世界上100多个国家，体现了国际社会对世卫组织的信心。不止于此，欧盟、非盟等地区组织也都以明确的实际行动支持世卫组织，助力各国抗疫。

行动起来，支持世卫组织，是各方应尽之责。“当前，个人、企业及其他组织能够为世卫组织做些什么？我想让你们知道，人们多么感激你们所做的工作。”一位英国记者日前在世卫组织例行发布会上这样发问。世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安回答：“需要空间、支持、团结，来完成工作。世卫组织有成千上万工作人员奋战在抗疫一线，我们需要团结。”这样的问与答，折射出人心所向、势之所趋。显然，西方一些政客动辄污名化世卫组织的行径，完全与国际主流共识格格不入。拿世卫组织作为地缘政治博弈工具的任何企图，都无异于对人类生命健康权利的挑衅。国际权威医学期刊《柳叶刀》杂志主编理查德·霍顿认为，全球卫生安全体系需要世卫组织，保护世界人民健康福祉是世卫组织的唯一目标，疫情大流行期间削弱世卫组织的决定是反人类的罪行，这是对全世界人民不人道的攻击。

团结合作不仅是人类的现实需要，而且是必须作出的选择。正如谭德塞所强调：“新冠肺炎疫情造成的死亡人数超过任何一次恐怖袭击。病毒才是我们共同的敌人。”亦如联合国秘书长古特雷斯所指出：“病毒不分国界，对任何人都是威胁。在一个相互联结的世界，只有其他每一个人都安全了，才能保障自身安全。”

疫情所照鉴的全球卫生治理不足，是当今世界必须共同直面的挑战。此时此刻，世界的目光投向世界卫生大会，聚焦新冠肺炎疫情防控，分析疫情防控最新进展，分享防控经验，分辨应对方案……世人期待的，是团结合作力量的进一步凝聚，是战胜病毒的希望之光，更是人类卫生健康共同体的光明未来。

《 人民日报 》（ 2020年05月18日 03 版）